25 мая: что нельзя делать в этот особенный день, основные приметы
25 мая 2022 года, православные верующие почитают память святителя Епифания Кипрского.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.
Епифаний был финикийцем. Он жил в IV веке и поначалу не был связан с христианством. Вначале Епифаний был иудеем, поскольку в доме богатого еврея ему посчастливилось получить образование. Епифаний решил стать христианином после одного, весьма интересного случая — на его глазах монах Лукиан отдал свою одежду бедняку. Подобный жест милосердия поразил Епифания в самое сердце, а потому он попросил монаха стать его наставником в христианстве.
Приняв крещение Епифаний отправился в монастырь, который организовал Лукиан. Его взял под опеку старец Иларион. В монастыре Епифаний занимался переписыванием греческих книг, а также он вел иноческий образ жизни. Спустя некоторое время Епифанию открылся великий дар, но он постарался скрыть его от людей и отправился в пустыню Спанидрион. Там он был схвачен разбойниками, в плену которых он провел три месяца.
Главные приметы этой даты
- Если гуси ощипывают себя в этот день — жди ненастья.
- Оно будет затяжным, если чайки не летят далеко от берега.
- Погода хорошей будет, если всю ночь будет петь соловей.
- Осень будет поздней и затяжной, если рябина расцветет поздно.
- Будет дождь через 12-20 часов, если жимолость пахнет особенно сильно.
- Лето будет сухим, если Солнце восходит красноватого оттенка.
Что нежелательно делать сегодня
Категорически запрещено перешагивать через ветки и кости в этот день. Иначе в роду может родиться умственно отсталый ребенок.
Нельзя также отталкивать от себя лежащие на дороге предметы ногами — этим можно притянуть к себе проблемы и беды.
Нельзя срывать и приносить в дом цветы кувшинки в этот период, иначе весь домашний скот погибнет.
Молодым незамужним девушкам запрещается надевать черные вещи в этот праздник, иначе ее брак будет несчастливым и краткосрочным.
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