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25 травня: що не можна робити в цей особливий день, основні прикмети

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Середа 25 травня 2022 06:08
25 травня: що не можна робити в цей особливий день, основні прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

25 травня 2022 року, православні віруючі шанують пам'ять святителя Епіфанія кіпрського.

Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.

Епіфаній був фінікійцем. Він жив в IV столітті і спочатку не був пов'язаний з християнством. Спочатку Епіфаній був юдеєм, оскільки в будинку багатого єврея йому пощастило здобути освіту. Епіфаній вирішив стати християнином після одного, вельми цікавого випадку - на його очах чернець Лукіан віддав свій одяг бідняку. Подібний жест милосердя вразив Епіфанія в саме серце, а тому він попросив ченця стати його наставником в християнстві.

Прийнявши хрещення Епіфаній відправився в монастир, який організував Лукіан. Його взяв під опіку старець Іларіон. У монастирі Епіфаній займався переписуванням грецьких книг, а також він вів чернечий спосіб життя. Через деякий час епіфанію відкрився великий дар, але він постарався приховати його від людей і відправився в пустелю Спанідріон. Там він був схоплений розбійниками, в полоні яких він провів три місяці.

Головні прикмети цієї дати

  • Якщо гуси Обскубують себе в цей день - чекай негоди.
  • Воно буде затяжним, якщо чайки не летять далеко від берега.
  • Погода хорошою буде, якщо всю ніч співатиме соловей.
  • Осінь буде пізньою і затяжною, якщо горобина розквітне пізно.
  • Буде дощ через 12-20 годин, якщо жимолость пахне особливо сильно.
  • Літо буде сухим, якщо сонце сходить червонуватого відтінку.

Що небажано робити сьогодні

Категорично заборонено переступати через гілки та кістки в цей день. Інакше в роду може народитися розумово відстала дитина.

Не можна також відштовхувати від себе предмети ногами - цим можна притягнути до себе проблеми і біди.

Не можна зривати і приносити в будинок квіти латаття в цей період, інакше вся домашня худоба загине.

Молодим незаміжнім дівчатам забороняється надягати чорні речі в це свято, інакше її шлюб буде нещасливим і короткостроковим.

Як ми раніше писали, з'явився календар свят на червень 2022 року.

До речі, синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку.

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