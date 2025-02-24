25 лютого: яке свято і чому в цей день не можна дивитися на зірки

Яке церковне свято 25 лютого святкують в Україні за новим календарем, що не можна робити в цей день і у кого іменини?
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За церковним календарем 25 лютого 2025 року віряни вшановують пам'ять святого Тарасія.
Тарасій жив у період іконоборства у Візантійській імперії. Він народився в Константинополі у знатній родині, здобув гарну освіту та зробив успішну кар'єру при дворі, проте обрав шлях духовного служіння.
У 784 році, будучи мирянином, Тарасія обрали патріархом Константинопольським. Він твердо відстоював шанування ікон і ініціював VII Вселенський Собор у 787 році, який остаточно засудив іконоборство.
Святий Тарасій не лише захищав православну віру, а й опікувався бідними, засновував лікарні та притулки. Його діяльність залишила значний слід у житті Церкви. Патріарх мирно відійшов у 806 році, залишившись у пам’яті як мудрий пастир, богослов і благодійник.
В народі цей день називали Тарасій Неспокійний або Тарасій Зимобор. Вважалося, що 25 лютого злі духи стають особливо активними, намагаючись нашкодити людям.
Основні заборони цього дня:
25 лютого День ангела святкують чоловіки з іменем Тарас. А також Антон, Євген, Олександр, Теодор і Федір.
Привітання з іменинами
День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ
Це свято відзначається щорічно 25 лютого на честь військових інженерів, які забезпечують технічну справність і боєздатність авіаційної техніки. Ці фахівці відіграють ключову роль у підтримці повітряної обороноздатності України, здійснюючи ремонт, обслуговування та модернізацію авіації.
День української жінки
День української жінки пропонують відзначати 25 лютого, на честь дня народження Лесі Українки. Саме вона для багатьох українських жінок символізує силу, мудрість та незламність. У 2023 році був зареєстрований законопроєкт, щоб встановити цю дату на державному рівні та офіційно відзначати День української жінки в кінці лютого. Однак законопроєкт і досі перебуває на розгляді, а українці святкують це свято неофіційно.
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