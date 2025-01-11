25 дивних українських прізвищ, значення яких вгадати дуже важко. Може там є ваше?

Прізвища за зовнішньою ознакою

Деякі прізвища виникли через характерні зовнішні особливості людини:

Смаглій - "смаглявий чоловік або юнак". Прізвище, яке могло бути надане через колір шкіри.

Бородай (або бородань) - "бородата людина". Вказує на велику бороду, яка могла бути особливістю зовнішності.

Чупрун - "простолюдин". Це прізвище могло вказувати на походження з простого селянського середовища.

Прізвища за виконуваною дією

Ці прізвища пов'язані з поведінкою чи звичками людей:

Стогній - "той, хто постійно стогне, скаржиться, нарікає; нитик". Прізвище, що вказує на людину, яка часто висловлює невдоволення.

Бабій - "той, хто дуже упадає за жінками, залицяльник". У старовину так могли називати чоловіка, який часто закохувався або мав багато романів.

Говоруха - "та, що любить поговорити; балакуха". Це прізвище могло дістатися людині, що була дуже багатослівною.

Прізвища за родом діяльності

Деякі прізвища вказують на професійну діяльність предків:

Бортник - "той, хто займається бортництвом", тобто лісовим бджільництвом.

Стельмах - "майстер, який робить вози, сани, колеса". Це прізвище було поширене серед майстрів, що виготовляли важливі транспортні засоби.

Музика - "музикант". Таке прізвище могло належати людям, пов'язаним з мистецтвом.

Стадник - "пастух"

Прізвища за етнічною належністю

Деякі прізвища відображають етнічну приналежність:

Мазур - від "мазури", великий етнічний гурт поляків, що проживають на північному сході Польщі.

Бойко - представник однієї з етнічних груп західної України.

Лемко - етнографічна група українців, що проживають в Карпатах.

Прізвища за внутрішніми ознаками

Частина прізвищ стосується внутрішніх якостей людей:

Бевзь (або бевзень) - "ласкаво, про грубу, нерозумну людину; дурень". Так могли називати людину, що мала не дуже гострий розум.

Бовдур - "ласкаво, про грубу людину, недотепу, йолопа".

Прізвища з тваринним світом

Декотрі прізвища мають зв'язок із тваринами:

Каплун - "кастрований півень, якого відгодовують на м’ясо". Це прізвище могло бути поширене серед тих, хто займався птахівництвом.

Прізвища з багатозначними словами

Деякі прізвища мають декілька значень:

Рогаль - це слово має кілька значень, серед яких: віл з великими рогами, маленька булочка у формі рога.

Рогач - палиця для роботи з вогнем. Рогач має ще одне значення - "жук з рогами" або "самець оленя".

Омонімія у прізвищах

У деяких випадках одне й те ж слово може мати різні значення:

Балабан 1 - "трав’яниста рослина з білими квітами".

Балабан 2 - "птах родини соколиних".

Прізвища, пов'язані з матеріалами та знаряддями

Часто прізвища були пов’язані з ремеслом або знаряддями:

Чепіга - "рукоятка в плузі".

Сагайдак - "шкіряна сумка для стріл".

Копил - "дерев’яне шевське знаряддя, яким виготовляли взуття".

Колодій - вказує на спеціальний клей або дерев’яний ніж.

Бодня - "дерев'яна низька діжка з кришкою"

Прізвища з розмірами або виглядом

Деякі прізвища вказують на величину чи вигляд об'єкта:

Махина - "важкий, громіздкий предмет".

Кучма - "висока бараняча шапка або велика копиця".

Прізвища, пов'язані з природними явищами

Деякі з прізвищ пов'язані з природними явищами:

Сльота - "хмарна, сира погода з дощем".