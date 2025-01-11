25 дивних українських прізвищ, значення яких вгадати дуже важко. Може там є ваше?

Кожен з нас не раз чув цікаві прізвища, однак не всі знають їх справжнє значення. Це тому, що багато з них походять від слів, які сьогодні вже не вживаються або мають інше значення.
Які дивні та цікаві прізвища є в Україні та що вони означають, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Український інтерес".
Деякі прізвища виникли через характерні зовнішні особливості людини:
Смаглій - "смаглявий чоловік або юнак". Прізвище, яке могло бути надане через колір шкіри.
Бородай (або бородань) - "бородата людина". Вказує на велику бороду, яка могла бути особливістю зовнішності.
Чупрун - "простолюдин". Це прізвище могло вказувати на походження з простого селянського середовища.
Ці прізвища пов'язані з поведінкою чи звичками людей:
Стогній - "той, хто постійно стогне, скаржиться, нарікає; нитик". Прізвище, що вказує на людину, яка часто висловлює невдоволення.
Бабій - "той, хто дуже упадає за жінками, залицяльник". У старовину так могли називати чоловіка, який часто закохувався або мав багато романів.
Говоруха - "та, що любить поговорити; балакуха". Це прізвище могло дістатися людині, що була дуже багатослівною.
Деякі прізвища вказують на професійну діяльність предків:
Бортник - "той, хто займається бортництвом", тобто лісовим бджільництвом.
Стельмах - "майстер, який робить вози, сани, колеса". Це прізвище було поширене серед майстрів, що виготовляли важливі транспортні засоби.
Музика - "музикант". Таке прізвище могло належати людям, пов'язаним з мистецтвом.
Стадник - "пастух"
Деякі прізвища відображають етнічну приналежність:
Мазур - від "мазури", великий етнічний гурт поляків, що проживають на північному сході Польщі.
Бойко - представник однієї з етнічних груп західної України.
Лемко - етнографічна група українців, що проживають в Карпатах.
Частина прізвищ стосується внутрішніх якостей людей:
Бевзь (або бевзень) - "ласкаво, про грубу, нерозумну людину; дурень". Так могли називати людину, що мала не дуже гострий розум.
Бовдур - "ласкаво, про грубу людину, недотепу, йолопа".
Декотрі прізвища мають зв'язок із тваринами:
Каплун - "кастрований півень, якого відгодовують на м’ясо". Це прізвище могло бути поширене серед тих, хто займався птахівництвом.
Деякі прізвища мають декілька значень:
Рогаль - це слово має кілька значень, серед яких: віл з великими рогами, маленька булочка у формі рога.
Рогач - палиця для роботи з вогнем. Рогач має ще одне значення - "жук з рогами" або "самець оленя".
У деяких випадках одне й те ж слово може мати різні значення:
Балабан 1 - "трав’яниста рослина з білими квітами".
Балабан 2 - "птах родини соколиних".
Часто прізвища були пов’язані з ремеслом або знаряддями:
Чепіга - "рукоятка в плузі".
Сагайдак - "шкіряна сумка для стріл".
Копил - "дерев’яне шевське знаряддя, яким виготовляли взуття".
Колодій - вказує на спеціальний клей або дерев’яний ніж.
Бодня - "дерев'яна низька діжка з кришкою"
Деякі прізвища вказують на величину чи вигляд об'єкта:
Махина - "важкий, громіздкий предмет".
Кучма - "висока бараняча шапка або велика копиця".
Деякі з прізвищ пов'язані з природними явищами:
Сльота - "хмарна, сира погода з дощем".
Раніше ми писали про те, які старовинні українські прізвища давали милим та гарним людям.
А ще розповідали про те, які існують українські прізвища з козацьким корінням.