25 странных украинских фамилий, значение которых угадать очень трудно. Может там есть ваша?

Фамилии по внешнему признаку

Некоторые фамилии возникли из-за характерных внешних особенностей человека:

Смаглій - "смуглый мужчина или юноша". Фамилия, которая могла быть дана из-за цвета кожи.

Бородай (или бородань) - "бородатый человек". Указывает на большую бороду, которая могла быть особенностью внешности.

Чупрун - "простолюдин". Эта фамилия могла указывать на происхождение из простой крестьянской среды.

Фамилии по выполняемому действию

Эти фамилии связаны с поведением или привычками людей:

Стогній - "тот, кто постоянно стонет, жалуется, сетует; нытик". Фамилия, указывающая на человека, который часто выражает недовольство.

Бабій - "тот, кто очень ухаживает за женщинами, ухажер". В старину так могли называть мужчину, который часто влюблялся или имел много романов.

Говоруха - "та, что любит поговорить; болтунья". Эта фамилия могла достаться человеку, который был очень многословен.

Фамилии по роду деятельности

Некоторые фамилии указывают на профессиональную деятельность предков:

Бортник - "тот, кто занимается бортничеством", то есть лесным пчеловодством.

Стельмах - "мастер, который делает телеги, сани, колеса". Эта фамилия была распространена среди мастеров, которые изготавливали важные транспортные средства.

Музика - "музыкант". Такая фамилия могла принадлежать людям, связанным с искусством.

Стадник - "пастух"

Фамилии по этнической принадлежности

Некоторые фамилии отражают этническую принадлежность:

Мазур - от "мазуры", большая этническая группа поляков, проживающих на северо-востоке Польши.

Бойко - представитель одной из этнических групп западной Украины.

Лемко - этнографическая группа украинцев, проживающих в Карпатах.

Фамилии по внутренним признакам

Часть фамилий касается внутренних качеств людей:

Бевзь (или бевзень) - "ласково, о грубом, неразумном человеке; дурак". Так могли называть человека, который имел не очень острый ум.

Бовдур - "ласково, о грубом человеке, недотепе, идиоте".

Фамилии с животным миром

Некоторые фамилии имеют связь с животными:

Каплун - "кастрированный петух, которого откармливают на мясо". Эта фамилия могла быть распространена среди тех, кто занимался птицеводством.

Фамилии с многозначными словами

Некоторые фамилии имеют несколько значений:

Рогаль - это слово имеет несколько значений, среди которых: вол с большими рогами, маленькая булочка в форме рога.

Рогач - палка для работы с огнем. Рогач имеет еще одно значение - "жук с рогами" или "самец оленя".

Омонимия в фамилиях

В некоторых случаях одно и то же слово может иметь разные значения:

Балабан 1 - "травянистое растение с белыми цветами".

Балабан 2 - "птица семейства соколиных".

Фамилии, связанные с материалами и орудиями труда

Часто фамилии были связаны с ремеслом или орудиями труда:

Чепига - "рукоятка в плуге".

Сагайдак - "кожаная сумка для стрел".

Копил - "деревянное сапожное орудие, которым изготавливали обувь".

Колодій - указывает на специальный клей или деревянный нож.

Бодня - "деревянная низкая кадка с крышкой".

Фамилии с размерами или видом

Некоторые фамилии указывают на величину или вид объекта:

Махина - "тяжелый, громоздкий предмет".

Кучма - "высокая баранья шапка или большая копна".

Фамилии, связанные с природными явлениями.

Некоторые из фамилий связаны с природными явлениями:

Сльота - "облачная, сырая погода с дождем".