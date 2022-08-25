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25 августа: какой отмечаем праздник и что запрещено делать, приметы, у кого день ангела

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Четверг 25 августа 2022 06:01
25 августа: какой отмечаем праздник и что запрещено делать, приметы, у кого день ангела Фото: какой праздник 25 августа (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

25 августа православніе христиане чтят память святых мучеников Фотия и Аникита, которые жили в III веке и пострадали за Веру во время правления римского императора Гая Аврелия Диоклетиана. В народе дата известна под названием Фотя Поветенний.

Какие традиции и поверья связаны с этим праздником, что запрещалось делать в этот день - читайте в материале ниже.

История праздника

Как гласят церковные предания, ранне-христианские мученики приняли смерть в раскаленной печи в период Диоклетианового преследования.

Аникит был комендантом военного подразделения в Никомидии (Малая Азия) и исповедовал христианство, за что был схвачен и подвергнут жестоким мучениям, а затем провел в темнице 3 года. На суде Аникит не пожелал предать Веру, и отважно прославлял Иисуса Христа.

Племянник Аникита Фотий поцеловал его цепи и тоже стал величать единого Бога. Тогда император приказал пытать обоих, а затем бросить в печь заживо.

День почитания святых мучеников в народе стали называть Фотя Поветенний по причине обычая 25 августа в старину в селах заниматься наведением порядка в хозяйственных постройках, нежилых помещениях, которые именовали поветями или поветками.

Традиции 25 августа, что запрещалось делать

А еще в эту дату у селян было принято сеять озимые. Так, бытовала также такая примета, что если с утра выпал иней - это сулило богатый урожай озимых на следующий год, а вот если дождливо - значит на длинное бабье лето не стоит надеяться.

Считалось дурной приметой в этот день ссориться и суетиться, а также просто громко разговаривать в праздник, буянить.

Суеверные считали, что 25 августа планировать какие-либо важные дела не стоит - для этого лучше выбрать иной день.

Также считалось, что в эту дату обязательно нужно посетить церковь, сходить на службу.

У кого день ангела 25 августа

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Основные приметы в этот день

  • Если 25 августа погода теплая, то это предвещало обильный урожай белых грибов.
  • Если дождливо в этот день, что бабье лето будет короче.
  • Если 25 августа много грибов, то зима будет снежная.
  • Если в эту дату замечен ранний иней, то урожай озимых будет хороший.

Напомним, ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

А также перед этим рассказывали и про светские праздники в первый месяц осени.

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