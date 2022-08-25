25 серпня: яке відзначаємо свято і що заборонено робити, прикмети, у кого день ангела

25 серпня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Фотія і Аникита, які жили в III столітті та постраждали за Віру під час правління римського імператора Гая Аврелія Діоклетіана. У народі дата відома під назвою Фотя Поветенний.

Які традиції та повір'я пов'язані з цим святом, що заборонялося робити в цей день - читайте в матеріалі нижче.

Історія свята

Як свідчать церковні перекази, ранньо-християнські мученики прийняли смерть в розпеченій печі за часів Діоклетіанового переслідування.

Аникит був комендантом військового підрозділу в Нікомидії (Мала Азія) і сповідував християнство, за що був схоплений і підданий жорстоким мукам, а потім провів у темниці 3 роки. На суді Аникит не побажав зрадити Вірі, і відважно прославляв Ісуса Христа.

Племінник Аникита Фотій поцілував його і теж став величати єдиного Бога. Тоді імператор наказав катувати обох, а потім кинути в піч живцем.

День шанування святих мучеників у народі стали називати Фотя Поветенний через звичай 25 серпня за старих часів в селах займатися наведенням порядку в господарських будівлях, нежитлових приміщеннях, які іменували повітами або повітками.

Традиції 25 серпня, що заборонялося робити

А ще в цю дату у селян було заведено сіяти озимі. Так, існувала також така прикмета, що якщо з ранку випав іній - це обіцяло багатий урожай озимих на наступний рік, а ось якщо дощитиме - значить на довге бабине літо не варто сподіватися.

Вважалося поганою прикметою в цей день сваритися і метушитися, а також просто голосно розмовляти у свято, буянити.

Забобонні вважали, що 25 серпня планувати будь-які важливі справи не слід - для цього краще вибрати інший день.

Також вважалося, що в цю дату обов'язково потрібно відвідати церкву, сходити на службу.

У кого День ангела 25 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Основні прикмети в цей день