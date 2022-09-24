24 вересня: яке свято відзначає церква, що не можна робити

24 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Феодори.
Про всі традиції та заборони цього дня, а також у кого іменини, читайте в матеріалі Styler.
Відомо, що свята жила наприкінці 5 століття. За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком у коханні та злагоді, але багатий городянин спокусив молоду жінку, сказавши, що гріх, вчинений уночі, не ставиться людині у провину. Жінка послухалася і зрадила чоловіка, проте невдовзі усвідомила свою провину.
Спочатку Федора піддавала себе і своє тіло всіляким мукам, а потім, переодягнувшись у чоловічий одяг, пішла до чоловічого монастиря під ім'ям Феодор. Пізніше, вже після смерті Феодори, її чоловік, дізнавшись про подвиг дружини, прийняв постриг у тій самій обителі.
У народі говорили, що на Феодорі літо закінчується і починається справжня осінь. Зазвичай на свято 24 вересня розпочинався сезон дощів.
У народі 24 вересня вшановувався Федорин день. Селяни прибирали останню цибулю з грядок і сушили на зиму, а також ховали бджолині вулики. Цього дня у полі дивилися на озимі сходи. Жінки шинкували капусту, квасили на зиму і готували з неї страви, а чоловіки варили пиво.
На Федора за старих часів зазвичай прибирали врожай цибулі і ховали бджіл, а жінки збиралися разом на "капустяні вечірки", щоб заквасити капусту на зиму.
24 вересня день ангела святкують люди з іменами: Федора, Герман, Дмитро, Сергій, Силуан Тедора.
Дивіться також календар церковних свят на жовтень 2022 року.
До речі, настає ретроградний Меркурій , що він може принести з собою.