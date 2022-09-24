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24 вересня: яке свято відзначає церква, що не можна робити

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

24 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Феодори.

Про всі традиції та заборони цього дня, а також у кого іменини, читайте в матеріалі Styler.

Відомо, що свята жила наприкінці 5 століття. За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком у коханні та злагоді, але багатий городянин спокусив молоду жінку, сказавши, що гріх, вчинений уночі, не ставиться людині у провину. Жінка послухалася і зрадила чоловіка, проте невдовзі усвідомила свою провину.

Спочатку Федора піддавала себе і своє тіло всіляким мукам, а потім, переодягнувшись у чоловічий одяг, пішла до чоловічого монастиря під ім'ям Феодор. Пізніше, вже після смерті Феодори, її чоловік, дізнавшись про подвиг дружини, прийняв постриг у тій самій обителі.

У народі говорили, що на Феодорі літо закінчується і починається справжня осінь. Зазвичай на свято 24 вересня розпочинався сезон дощів.

У народі 24 вересня вшановувався Федорин день. Селяни прибирали останню цибулю з грядок і сушили на зиму, а також ховали бджолині вулики. Цього дня у полі дивилися на озимі сходи. Жінки шинкували капусту, квасили на зиму і готували з неї страви, а чоловіки варили пиво.

На Федора за старих часів зазвичай прибирали врожай цибулі і ховали бджіл, а жінки збиралися разом на "капустяні вечірки", щоб заквасити капусту на зиму.

Головні прикмети 24 вересня

  • на рік дві Федори: осіння – з брудом, а зимова – з холодом;
  • на Федору літо закінчується, а осінь починається;
  • Не кожне літо до Федори дотягне;
  • цього дня не можна обманювати - будь-яка брехня розкриється;
  • бити посуд на Федора – погана прикмета.

Що не можна робити у цей день

  • Не можна вести пусті розмови.
  • Не можна пліткувати та обговорювати когось.
  • Починати справи на Федора – погана прикмета.
  • Піднімати щось з дороги – є ризик отримати пристріт.

24 вересня день ангела святкують люди з іменами: Федора, Герман, Дмитро, Сергій, Силуан Тедора.

Дивіться також календар церковних свят на жовтень 2022 року.

До речі, настає ретроградний Меркурій , що він може принести з собою.

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