24 вересня: яке свято відзначає церква, що не можна робити

Відомо, що свята жила наприкінці 5 століття. За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком у коханні та злагоді, але багатий городянин спокусив молоду жінку, сказавши, що гріх, вчинений уночі, не ставиться людині у провину. Жінка послухалася і зрадила чоловіка, проте невдовзі усвідомила свою провину.

Спочатку Федора піддавала себе і своє тіло всіляким мукам, а потім, переодягнувшись у чоловічий одяг, пішла до чоловічого монастиря під ім'ям Феодор. Пізніше, вже після смерті Феодори, її чоловік, дізнавшись про подвиг дружини, прийняв постриг у тій самій обителі.

У народі говорили, що на Феодорі літо закінчується і починається справжня осінь. Зазвичай на свято 24 вересня розпочинався сезон дощів.

У народі 24 вересня вшановувався Федорин день. Селяни прибирали останню цибулю з грядок і сушили на зиму, а також ховали бджолині вулики. Цього дня у полі дивилися на озимі сходи. Жінки шинкували капусту, квасили на зиму і готували з неї страви, а чоловіки варили пиво.

На Федора за старих часів зазвичай прибирали врожай цибулі і ховали бджіл, а жінки збиралися разом на "капустяні вечірки", щоб заквасити капусту на зиму.

Головні прикмети 24 вересня

на рік дві Федори: осіння – з брудом, а зимова – з холодом;

на Федору літо закінчується, а осінь починається;

Не кожне літо до Федори дотягне;

цього дня не можна обманювати - будь-яка брехня розкриється;

бити посуд на Федора – погана прикмета.

Що не можна робити у цей день

Не можна вести пусті розмови.

Не можна пліткувати та обговорювати когось.

Починати справи на Федора – погана прикмета.

Піднімати щось з дороги – є ризик отримати пристріт.

24 вересня день ангела святкують люди з іменами: Федора, Герман, Дмитро, Сергій, Силуан Тедора.