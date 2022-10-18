24-річний воїн ЗСУ, який збив 2 крилаті ракети, стріляв із Стінгера вперше: як це було (відео, фото)

24-річний військовослужбовець зенітно-ракетного взводу 57-го окремого радіотехнічного батальйону розповів, як йому вдалося влучними пострілами "приземлити" ракети супротивника одну за одною.

"Я почув, що летять ракети, і через хвилини дві я її побачив візуально. Закинув на плече Стінгер і відпрацював. Почув, що вона вже збита. Принесли другий Стінгер, чекав на другу ракету. Так само почув, вона вилетіла - ну я її збив", - згадує Дмитро ті події 10 жовтня.

Дмитро Шумський зі Стінгера збив російські крилаті ракети під час обстрілу 10 жовтня (фото: cn.suspilne.media)

Боєць додав, що у бік Чернігівської області летіла і третя ракета, і впевнений, що збив би її теж - але "працювати не було чим - закінчилися Стінгери".

Як зізнався Шумський, із цього бойового ПЗРК він раніше не стріляв і до цього навчався на вже відстріляних.

Як вдалося підбити крилаті ракети за допомогою неосвоєного до цього Стінгера, воїн пояснює так: "Може везіння, може натхнення, тому що потрібно захищати все це".

Військовий ЗСУ Дмитро Шумський (фото: cn.suspilne.media)

До повномасштабного вторгнення РФ Дмитро, житель Сновська під Черніговом, працював плиточником та штукатуром, робив у будинках ремонти. Був мобілізований у травні, і зараз служить у зенітно-ракетному взводі 57-го окремого радіотехнічного батальйону, захищає небо України.

Військовий пояснює, що поцілити в ракету - не просто, адже вона летить із дуже великою швидкістю, і "якщо мало простору, щоб її бачити, то це важко".

"Головне спіймати в ціль її, щоб ти візуально бачив її через приціл. Коли прилад ловить повітряного противника, він видає звуки, якщо він його піймав, він починає пищати і тоді потрібно робити пуск", - каже Шумський.

Дмитро Шумський зі Стінгером у руках (фото: cn.suspilne.media)

Командир Дмитра Владислав додає, що на ураження повітряної цілі впливає чимало факторів: фон неба, швидкість самої ракети, мети, іноді вони можуть не збігатися. Також впливає висота, дальність мети, сама навченість військовослужбовця.

Воїн ЗСУ Дмитро Шумський (фото: cn.suspilne.media)

Про те, що про досягнення Шумського дізналася вся країна - відео підбиття російських ракет розлетілося у соцмережах, боєць дізнався від своїх побратимів, коли був на чергуванні.

"Я був у шоці. Я не очікував такого. Я досі не вірю в це.... Дзвонили, писали, хвалили, що молодець... Ніхто від мене такого не очікував, я сам такого не очікував. Будемо далі працювати, будемо далі стріляти!" - каже Дмитро.

Відео: боєць ЗСУ Дмитро Шумський розповів, як зі Стінгера збив дві крилаті ракети російських окупантів