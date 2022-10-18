24-летний воин ВСУ, сбивший 2 крылатые ракеты, стрелял из Стингера впервые: как это было (видео, фото)

24-летний военнослужащий зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона рассказал, как ему удалось точными выстрелами "приземлить" ракеты противника одну за другой.

"Я услышал, что летят ракеты, и через минуты две я ее увидел визуально. Закинул на плечо Стингер и отработал. Услышал, что она уже сбита. Принесли второй Стингер, ждал второй ракеты. Так же услышал, она вылетела - ну я ее сбил", - вспоминает Дмитрий те события 10 октября.

Дмитрий Шумский со Стингера сбил российские крылатые ракеты во время обстрела 10 октября (фото: cn.suspilne.media)

Боец добавил, что в сторону Черниговской области летела и третья ракета, и уверен, что сбил бы ее тоже - но "работать было нечем - закончились Стингеры".

Как признался Шумский, из этого боевого ПЗРК он раньше не стрелял, и до этого учился на уже отстрелянных.

Как удалось подбить крылатые ракеты с помощью неосвоенного до этого Стингера, воин объясняет так: "Может везение, может вдохновение, потому что нужно защищать все это".

Военный ВСУ Дмитрий Шумский (фото: cn.suspilne.media)

До полномасштабного вторжения РФ Дмитрий, житель Сновска под Черниговом, работал плиточником и штукатуром, делал в домах ремонты. Был мобилизован в мае, и сейчас служит в зенитно-ракетном взводе 57-го отдельного радиотехнического батальона, защищает небо Украины.

Военный объясняет, что попасть в ракету - не просто, ведь она летит с очень большой скоростью, и "если мало пространства, чтобы ее видеть, то это трудно".

"Главное поймать в цель ее, чтобы ты визуально видел ее через прицел. Когда прибор ловит воздушного противника, он издает звуки, если он его поймал, он начинает пищать, и тогда нужно производить пуск", - говорит Шумский.

Дмитрий Шумский со Стингером в руках (фото: cn.suspilne.media)

Командир Дмитрия Владислав добавляет, что на поражение воздушной цели оказывает влияние множество факторов: фон неба, скорость самой ракеты, самой цели, иногда они могут не совпадать. Также влияет высота, дальность цели, сама обученность военнослужащего.

Воин ВСУ Дмитрий Шумский (фото: cn.suspilne.media)

О том, что о достижениях Шумского узнала вся страна - видео подбития российских ракет разлетелось в соцсетях, боец узнал от своих побратимов, когда был на дежурстве.

"Я был в шоке. Я не ожидал такого. Я до сих пор не верю в это... Звонили, писали, хвалили, что молодец... Никто от меня такого не ожидал, я сам такого не ожидал. Будем дальше работать, будем дальше стрелять!" - говорит Дмитрий.

Видео: боец ВСУ Дмитрий Шумский рассказал, как из Стингера сбил две крылатые ракеты российских оккупантов