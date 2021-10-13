24-летняя девушка стала самой высокой в мире: как выглядит 215-сантиметровая рекордсменка

Сообщается, что Румейса Гелги из турецкой провинции Карабюк страдает синдромом Уивера. Ныне ее рост составляет 7 футов 0,7 дюйма (215 см).

Отныне Румейса официально признана самой высокой женщиной в мире - соответствующую запись сделали представители Книги рекордов Гиннеса.

Но это не первое ее достижение. Так, в 2014-м она стала "самым высоким подростком в мире". С того времени Румейса использовала свою популярность, чтобы привлечь внимание к жизни других людей с редкими заболеваниями.

К сожалению, такой рост для 24-летней турчанки не слишком радостен. Ведь полноценно передвигаться она не может - для этого ей нужны ходунки или специальное кресло.

Фото: Румейса Гелги имеет рост 215 сантиметров (dailystar.co.uk)

Румейса говорит, что физические особенности доставили ей немало других проблем - она часто становилась жертвой насмешек сверстников. Но это лишь закалило характер девушки.

"Любой недостаток можно превратить в преимущество для вас самих, поэтому принимайте себя таким, какой вы есть, осознавайте свой потенциал и делайте все возможное. Мне нравится отличаться от всех. Это интересно и заставляет меня чувствовать себя особенной", - говорит рекордсменка.

Фото: Румейса Гелги с родителями (dailystar.co.uk)

Что известно о редкой болезни

Синдром Уивера характеризуется повышенным мышечным тонусом, широко расставленными глазами, широким лбом, деформированными ступнями и необычно большими ушами.

В медицинской литературе зарегистрировано всего 50 случаев за всю историю записей.