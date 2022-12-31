Перед Новим роком і Різдвом у вас досі не з’явився святковий настрій? Дійсно, чимало українців зараз не відчувають тієї новорічної атмосфери, яка була раніше, через війну. Повітряні тривоги та відключення світла впливають на наш емоційний стан… Але це можна легко виправити! І що ж, як не пісня, може подарувати ту саму святкову атмосферу, коли ти сидиш в очікуванні новорічного дива?

Styler підготував для вас 23 українські пісні, які подарують вам новорічний настрій та змусять знову повірити у диво у 2023 році.

KRUTЬ - Забери мене до себе на Різдво

Jamala - Новий рік з тобою

Скрябін - А під новий рік

Скрябін - З Новим Роком і Рождеством

Раніше ми повідомляли, що категорично не можна робити 31 грудня та 1 січня.

Також ми писали, у яких кольорах зустрічати Новий рік 2023, щоб бути щасливою.