Перед Новим роком і Різдвом у вас досі не з’явився святковий настрій? Дійсно, чимало українців зараз не відчувають тієї новорічної атмосфери, яка була раніше, через війну. Повітряні тривоги та відключення світла впливають на наш емоційний стан… Але це можна легко виправити! І що ж, як не пісня, може подарувати ту саму святкову атмосферу, коли ти сидиш в очікуванні новорічного дива?
Styler підготував для вас 23 українські пісні, які подарують вам новорічний настрій та змусять знову повірити у диво у 2023 році.
Хор імені Верьовки - Щедрик
DZIDZIO - Старий рік минає
MONATIK - Свято наближається
Антитіла - Новорічна
KAZKA - RYZDVYANA
ТІК - НОВИЙ РІК
Скрябін - З Новим Роком і Рождеством
Скрябін - А під новий рік
Гайтана - Сніг
Jerry Heil&ТІК - #ОЛЕНІ
Jamala - Новий рік з тобою
Jerry Heil - #ВІЧНІСТЬ
Мотор’Ролла(MotoR’Rolla) - Пригадай
Epolets - Різдво
квіткіс - Різдво
ТІК - Різдвяна
Ірина Федишин - З Новим роком Україно
Ірина Білик - Ніч новорічна
TARABAROVA - Падає сніг
Шпилясті кобзарі - Дзвоники дзвенять
OT VINTA - Дзинь Дзилинь
OT VINTA - У лісі лісі темному
KRUTЬ - Забери мене до себе на Різдво
Раніше ми повідомляли, що категорично не можна робити 31 грудня та 1 січня.
Також ми писали, у яких кольорах зустрічати Новий рік 2023, щоб бути щасливою.