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23-річний син-військовий Ігоря Пелиха одружився і показав фото з весілля

Іван Пелих з коханою (фото: instagram.com/ivanpelykh)
Автор: Іванна Пашкевич

Іван Пелих, син відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха, який загинув у 2009 році, зіграв весілля зі своєю коханою Ксенією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram військового.

У березні цього року Пелих-молодший освідчився своїй обраниці на мальовничому гірському узбережжі Атлантичного океану. 

Весілля пара відзначила 24 квітня в Києві, обравши для церемонії один із столичних центрів документ-сервісу.

Наречена постала в елегантній обтислій білій сукні з букетом у руках, а наречений - у класичному чорному костюмі та футболці. Іван Пелих з коханою (скріншот)

Символічним свідком урочистої миті став їхній улюбленець - пес, який супроводжував молодят у найвідповідальніший момент. Іван Пелих з коханою (скріншот)

Після офіційної частини подружжя з гордістю показало обручки.Іван Пелих з коханою (скріншот)

Святкування вони продовжили в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка, де влаштували фотосесію разом зі своїм чотирилапим другом. 

Пізніше пара зібрала найближчих на теплу вечерю, не розголошуючи деталей святкування.Іван Пелих зіграв весілля з коханою (скріншот)

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Іван служить у Збройних силах України, тоді як Ксенія активно займається волонтерством і танцями. 

Скільки саме часу вони разом - невідомо, адже публічно про свої стосунки пара почала розповідати лише влітку минулого року.Іван Пелих з коханою (фото: instagram.com/ivanpelykh)

До слова, до початку повномасштабного вторгнення РФ Іван Пелих навчався на режисера. 

Після 24 лютого 2022 року був у складі Сил територіальної оборони ЗСУ, а потім у 1-й Інтернаціональній роті спеціального призначення. 

Служив у Донецькій і Сумській областях, брав участь у боях за Курську область.

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