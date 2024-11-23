23 листопада: яке сьогодні церковне свято, що не можна робити, прикмети

Яких святих вшановує церква

Святий Амфілохій, єпископ Іконії (сучасна Туреччина), жив у IV столітті. Він був учнем святого Василія Великого і одним із найвидатніших богословів свого часу.

Його проповіді та твори відзначаються глибокою мудрістю, ясним викладом догматів віри та палкою любов'ю до Христа. Амфілохій зробив значний внесок у розвиток богословської думки і донині є одним із найбільш шанованих Отців Церкви.

Святий Амфілохій, єпископ Іконії (зображення: Вікіпедія)

Григорій Богослов - один із трьох Каппадокійських отців Церкви, сучасник і друг Амфілохія Іконійського. Він народився близько 329 року в родині священика. Здобув освіту в Афінах, де познайомився з Василієм Великим.

Після завершення навчання, Григорій повернувся до свого рідного міста Назіанза, де деякий час жив відлюдником. Згодом він був висвячений на священика і став проповідувати.

Найбільш плідний період його діяльності припав на час, коли він очолив кафедру Константинопольської Церкви. Саме в цей час він написав багато зі своїх богословських творів, які й донині є важливим джерелом для вивчення раннього християнства.

Ключовим аспектом богослов'я Григорія Богослова є його вчення про Святу Трійцю. Він глибоко досліджував питання про єдність і різноманітність Божих осіб, намагаючись зберегти рівновагу між твердженням про єдину Божу сутність і визнанням відмінностей між Отцем, Сином і Святим Духом.

Святий Григорій Богослов (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні

Цього дня не можна злитися, ображатися та конфліктувати.

Також церква забороняє викидати залишки їжі - краще віддати їх жебракам чи тваринам.

Не слід розпочинати конфлікти, інакше вони можуть затягнутися.

Не можна вживати алкогольних напоїв і влаштовувати гучних гулянь.

Народні прикмети цього дня

На небі пливуть низькі хмари - чекайте на холодну, але ясну погоду

Якщо сьогодні навколо місяця є тьмяні та рожеві кільця, значить скоро почнуться морози

Хмари збіглися в одну купу - почнеться негода

Якщо в цей день сонце сховалося за хмари, то треба готуватися до серйозної негоди

Крім того, все ще продовжується Різдвяний піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження, якщо ви дотримуєтеся посту.

День ангела сьогодні відзначають: Амфілохій, Григорій, Сисиній, Феодор, Олександр, Олексій.

До кінця 2024 року залишається 38 днів.

Також сьогодні поминаємо всіх, хто загинув в Україні внаслідок Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. Це трагічна сторінка в історії нашої держави, і її важливо пам'ятати.