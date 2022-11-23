23 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

23 листопада православна церква вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця.
У цей день було заведено освячувати рано-вранці хліб і сіль. Таким чином гнали подалі злих духів, закликаючи добробут і благодать у сім'ю.
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Святий великомученик Георгій Побідоносець був родом з Каппадокії, територія сучасної Туреччини. Він походив із християнської родини. Його батько прийняв мученицьку смерть за Христа, коли Георгій був ще дитиною.
Вступивши на військову службу, Георгій був помічений імператором Діоклетіаном, і його прийняли до імператорської варти. Діоклетіан почав гоніння на християн, а Георгій цього не витримав: він роздав свою спадщину бідним і відкрито виступив за християнську віру.
За це його довго катували у в'язниці. Легенда каже, що Георгій зцілювався від усіх катувань якимось магічним чином. У результаті святого обезголовили.
Георгій Побідоносець на коні (фото: news.church.ua)
Окрім того, сьогодні відзначають день 70 святих.
Православні віряни відвідували церкву, щоб освятити хліб і сіль. Половину освяченого віддавали худобі, іншу частину з'їдали самі. Вірили, що таким чином зможуть відігнати злих духів від сім'ї та господарства.
Також 23 листопада можна подавати милостиню - все, що ви пожертвуєте, повернеться сторицею.
До цього моменту на річках вже був лід, але досить тонкий і ламкий. Мисливці вже вирушають на промисел, а рибалкам часто доводилося чекати більш стійкої морозної погоди, яка протягом кількох днів формувала б крижаний покрив на річках.
У цей період рибалки готувалися сходити на лід (фото: Freepik)
У день вшанування пам'яті Георгія Побідоносця не можна:
Іменини 23 листопада святкують Ганна, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Ольга, Петро.
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