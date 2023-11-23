23 листопада: яке сьогодні свято, що не можна робити, у кого іменини

Що відомо про свято

Святий був єпископом Іконії, другом Василя Великого та Григорія Богослова. Народився святий Амфілохій у благочестивій родині в Каппадокії (Мала Азія). В молодості хотів стати адвокатом, але пізніше вирішив залишити світ і присвятити себе Богові служінню. Жив у пустелі, де собі вирощував різні овочі. 374 року був обраний єпископом міста Іконії. Тоді ж він скликав Іконійський Синод, на яких засудив єретиків-македоніан, які заперечували божество третьої Особи Божої.

На цю тему Амфілохій навіть написав твір. Також він боровся проти аріан. За вірність Бог наділив Амфілохія даром зцілення молитвою.

Наші пращурицей день намагалися провести весело. Люди гуляли, співали, грали, влаштовували гуляння з пирогами та пивом. Раділи вони з того, що остаточно встановився санний шлях. Також у цей день вшановували тих, хто пішов на війну. А матері намагалися зробити своїм синам обереги, що їх захищали під час бою. У цей день люди молилися, щоб Бог визволив їх від ворогів.

Важливі прикмети цього дня

на небі пливуть низькі хмари - чекайте на похолодання

якщо сьогодні навколо місяця є тьмяні та рожеві кільця, значить скоро почнуться морози

хмари збіглися в одну купу, почнеться негода

Що категорично не можна робити у цей день

Цього дня не можна злитися, ображатися та конфліктувати. Також церква забороняє викидати залишки їжі - краще віддати їх жебракам чи тваринам. Не слід розпочинати конфлікти, інакше вони можуть затягнутися. Не можна вживати алкогольних напоїв.

День ангела сьогодні відзначають

Микола, Омелян, Юрій, Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Серафим, Федір.