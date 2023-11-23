23 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать, у кого именины

Что известно о празднике

Святой являлся епископом Иконии, другом Василия Великого и Григория Богослова. Родился святой Амфилохий в благочестивой семье в Каппадокии (Малая Азия). В молодости хотел стать адвокатом, но позже решил покинуть мир и посвятить себя служению Богу. Жил в пустыне, где для себя выращивал разные овощи. В 374 году был избран епископом города Иконии. Тогда же он созвал Иконийский Синод, на которых осудил еретиков-македониан, отрицавших божество третьего Лица Божия.

На эту тему Амфилохий даже сочинил сочинение. Также он сражался против ариан. За верность Бог наделил Амфилохия даром исцеления молитвой.

Этот день наши предки старались провести весело. Люди гуляли, пели, играли, устраивали гуляния с пирогами и пивом. Радовались они тому, что окончательно установился санный путь. Также в этот день чествовали тех, кто ушел на войну. А матери пытались сделать своим сыновьям обереги, защищающие их во время боя. В этот день люди молились, чтобы Бог избавил их от врагов.

Важные приметы этого дня

на небе плывут низкие облака - ждите похолодания

если сегодня вокруг луны есть тусклые и розовые кольца, значит скоро начнутся морозы

облака сбежались в одну кучу, начнется ненастье

Что категорически нельзя делать в этот день

В этот день нельзя злиться, обижаться и конфликтовать. Также церковь запрещает выбрасывать остатки еды - лучше отдать их нищим или животным. Не следует начинать конфликты, иначе они могут затянуться. Нельзя употреблять алкогольные напитки.

День ангела сегодня отмечают

Николай, Омелян, Юрий, Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.