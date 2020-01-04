Було всього 23 роки: талановитий футболіст загинув в страшній аварії

Футболіст Натаель Жулан загинув у ДТП (Ілюстративне фото: torange.biz)

Футболіст потрапив в смертельну ДТП після тренування

Футболіст французького "Генгама" Натаель Жулан загинув у дорожній аварії під час повернення з тренування. Як йдеться в повідомленні на сайті клубу другого дивізіону французького футболу, 23-річний форвард їхав в авто і не впорався з керуванням.

Смертельна ДТП сталася 3 січня в другій половині дня.

"У цей трагічний день всі члени клубу збираються разом, щоб висловити свої співчуття родині Натаеля", - пише ФК "Генгама" в Twitter.

Так, після жахливого нещасного випадку, який забрав життя молодого і талановитого футболіста, до співчуття приєдналися деякі клуби двох вищих ліг Франції, включаючи "Ліон", "Лілль" та "Тулузу".

За повідомленнями французької преси, в момент аварії в салоні машини на задньому сидінні знаходився товариш по команді Жулана, передає видання News.ro.

Про стан іншого футболіста нічого не повідомляється.

Автомобіль футболіста Audi Q5 3 на швидкості занесло і вдарило в тополю, проїхавши через поле. Жулан рухався в напрямку Сен-Брійо.

Натаель Жулан (Фото: Twitter - En Avant Guingamp)

Натаель Жулан народився 19 липня 1996 року Монтивильї. Свій перший професійний контракт нападник підписав із французькою командою "Гавр" у червні 2016 року. Також грав у складі "Валансьєн". Влітку 2018-го перейшов до "Генгаме", і за свою основну команду провів 13 матчів.

За підсумками минулого сезону цей ФК вилетів з елітного французького дивізіону. Жулан в цьому сезоні провів лише два матчі в складі "Генгаме".

Натаель Жулан (Фото: RC Lens - Valenciennes FC)