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23 августа: кому сегодня молиться, что нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

23 августа православные чтят память святого Лаврентия Римского.

Что можно делать, а что нет, кому молиться, и у кого именины - читайте в материале Styler.

Блаженный Лаврентий жил в XVI веке в лесу. Из его хижины был прокопан тоннель в церковь, где Лаврентий слушал Богослужение. Бывал в доме калужского царя. Люди говорили, что сам блаженный - потомок боярского рода Хитровых.

При жизни прославился Лаврентий многими дарованиями. Когда татары напали на Калугу, он первый предупредил об этом князя. В честь своей благодарности, князь калужский устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого.

Ранее считалось, что Лаврентий защищает людей от сглаза и болезней, а также способен излечить от недуга глаз. В этот день ему обязательно нужно помолиться.

В старину считалось, что символ этого дня - вода. Девушки с самого утра ходили умываться к роднику, чтобы продлить здоровье и молодость. Роса, которую собирали на рассвете, обладала целебными свойствами.

Народные приметы 23 августа

  • Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось — ночью будет гроза.
  • Когда в летнее время в прохладную погоду слышен гром, то такая погода будет долго.
  • Если сорняки летом растут особенно высокие — зима будет снежной.

Что сегодня лучше не делать

  • На Лаврентия нельзя купаться в реках и любых других водоемах.
  • Нельзя убирать в доме.
  • Стоит воздержаться от приготовления пищи.
  • Не стоит браться за спицы и иглы.

Сегодня именины отмечают люди с именами: Лаврентий, Лавр, Афанасий, Роман, Афанасий, Феликс и Вячеслав.

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