23 августа: кому сегодня молиться, что нельзя делать в этот день

23 августа православные чтят память святого Лаврентия Римского.
Что можно делать, а что нет, кому молиться, и у кого именины - читайте в материале Styler.
Блаженный Лаврентий жил в XVI веке в лесу. Из его хижины был прокопан тоннель в церковь, где Лаврентий слушал Богослужение. Бывал в доме калужского царя. Люди говорили, что сам блаженный - потомок боярского рода Хитровых.
При жизни прославился Лаврентий многими дарованиями. Когда татары напали на Калугу, он первый предупредил об этом князя. В честь своей благодарности, князь калужский устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого.
Ранее считалось, что Лаврентий защищает людей от сглаза и болезней, а также способен излечить от недуга глаз. В этот день ему обязательно нужно помолиться.
В старину считалось, что символ этого дня - вода. Девушки с самого утра ходили умываться к роднику, чтобы продлить здоровье и молодость. Роса, которую собирали на рассвете, обладала целебными свойствами.
Сегодня именины отмечают люди с именами: Лаврентий, Лавр, Афанасий, Роман, Афанасий, Феликс и Вячеслав.
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