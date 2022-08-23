23 августа: кому сегодня молиться, что нельзя делать в этот день

Блаженный Лаврентий жил в XVI веке в лесу. Из его хижины был прокопан тоннель в церковь, где Лаврентий слушал Богослужение. Бывал в доме калужского царя. Люди говорили, что сам блаженный - потомок боярского рода Хитровых.

При жизни прославился Лаврентий многими дарованиями. Когда татары напали на Калугу, он первый предупредил об этом князя. В честь своей благодарности, князь калужский устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого.

Ранее считалось, что Лаврентий защищает людей от сглаза и болезней, а также способен излечить от недуга глаз. В этот день ему обязательно нужно помолиться.

В старину считалось, что символ этого дня - вода. Девушки с самого утра ходили умываться к роднику, чтобы продлить здоровье и молодость. Роса, которую собирали на рассвете, обладала целебными свойствами.

Народные приметы 23 августа

Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось — ночью будет гроза.

Когда в летнее время в прохладную погоду слышен гром, то такая погода будет долго.

Если сорняки летом растут особенно высокие — зима будет снежной.

Что сегодня лучше не делать

На Лаврентия нельзя купаться в реках и любых других водоемах.

Нельзя убирать в доме.

Стоит воздержаться от приготовления пищи.

Не стоит браться за спицы и иглы.

Сегодня именины отмечают люди с именами: Лаврентий, Лавр, Афанасий, Роман, Афанасий, Феликс и Вячеслав.