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Украинский певец попал в рейтинг 100 самых красивых людей мира

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 14:17
Украинский певец попал в рейтинг 100 самых красивых людей мира
100 самых красивых людей мира (коллаж: РБК-Украина)

MELOVIN второй год становится номинантом престижного мирового рейтинга

Известный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) - победитель Х-фактора и участник Евровидения-2018, попал в сотню самых красивых людей мира в рейтинге TC Candler.

TC Candler составляет список номинантов среди мужчин с 2013 года, а среди женщин - с 1990 года, и является довольно авторитетным онлайн-календарем с более 700 тысячами последователей в Instagram и более полумиллионом подписчиков на YouTube.

22-летний исполнитель вошел в список самых красивых мужских лиц 2019 года. Голосование все еще открыто, а результаты будут объявлены 30 ноября.

Украинский певец попал в рейтинг 100 самых красивых людей мира

MELOVIN попал в топ-100 самых красивых людей мира (фото: instagram.com/tccandler)

Стоит отметить, что в 2018 году победил американский актер, прославившийся ролью Кхала Дрого в телесаге "Игра престолов", Джейсон Момоа.

А самой красивой женщиной в прошлом году стала модель Тилан Блондо, которая некогда называлась самой красивой девочкой мира, но не утратила свое обаяние, отпраздновав совершеннолетие в этом году.

К слову, MELOVIN уже второй год подряд попадает в престижный рейтинг.

В списке самых красивых мужских лиц значатся также такие признанные красавцы, как Аарон Тейлор Джонсон, Зак Эфрон, Крис Эванс, Роберт Паттинсон, Крис Пайн, Кит Харингтон, Александр Скарсгорд и многие многие другие.

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