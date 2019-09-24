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Український співак потрапив у рейтинг 100 найкрасивіших людей світу

STYLERЖиття    24.09.2019 - 14:17
Український співак потрапив у рейтинг 100 найкрасивіших людей світу
100 найкрасивіших людей світу (колаж: РБК-Україна)

MELOVIN другий рік стає номінантом престижного світового рейтингу

Відомий український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) - переможець Х-фактору і учасник Євробачення-2018, потрапив в сотню найкрасивіших людей світу в рейтингу TC Candler.

TC Candler складає список номінантів серед чоловіків з 2013 року, а серед жінок - з 1990 року, і є досить авторитетним онлайн-календарем з понад 700 тисячами послідовників у Instagram і більше ніж півмільйоном підписників на YouTube.

22-річний виконавець увійшов у список найкрасивіших чоловічих облич 2019 року. Голосування все ще відкрито, а результати будуть оголошені 30 листопада.

Український співак потрапив у рейтинг 100 найкрасивіших людей світу

MELOVIN потрапив у топ-100 найкрасивіших людей світу (фото: instagram.com/tccandler)

Варто відзначити, що у 2018 році переміг американський актор, який прославився роллю Кхала Дрого в телесазі "Гра престолів", Джейсон Момоа.

А найкрасивішою жінкою минулого року стала модель Тілан Блондо, яка колись називалася найкрасивішою дівчинкою світу, але не втратила свою чарівність, відсвяткувавши повноліття в цьому році.

До речі, MELOVIN вже другий рік поспіль потрапляє в престижний рейтинг.

У списку найкрасивіших чоловічих облич значаться також такі визнані красені, як Аарон Тейлор Джонсон, Зак Ефрон, Кріс Еванс, Роберт Паттінсон, Кріс Пайн, Кіт Харінгтон, Олександр Скарсгорд і багато багато інших.

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