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Судьба пишет сценарий по-своему: победительница Х-Фактора рассказала о горе в семье

STYLERПерсоны    23.09.2019 - 22:12
Судьба пишет сценарий по-своему: победительница Х-Фактора рассказала о горе в семье
Победительница Х-Фактор рассказала о трагедии в семье (Коллаж РБК-Украина)

Молодая певица рассказала, почему исчезла из шоу-бизнеса

Аида Николайчук, украинская певица, победительница третьего сезона проекта Х-Фактор, призналась, почему надолго пропала из шоу-бизнеса и какую личную трагедию ей пришлось пережить. Об этом она рассказала в интервью для издания VIVA!

Аида Николайчук вышла замуж за белорусского мотогонщика Никиту Подольского, который младше ее на 12 лет. В течении нескольких лет влюбленные пытались строить отношения на две страны. Однако через пять лет этот союз распался.

Судьба пишет сценарий по-своему: победительница Х-Фактора рассказала о горе в семье

Аида Николайчук (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

"5 лет так называемой семейной жизни – это была всего лишь иллюзия счастья и сплошные эмоциональные качели. Когда мужчина кажется, а не есть. Когда и сама думаешь, вот же он рядом, вот же семья, вот же оно счастье, но это всего лишь самообман. И вот наконец-то, спустя 5 лет, эти отношения закончены", - призналась Николайчук.

Она отметила, что кроме разницы в возрасте и жизни на расстоянии, важным испытанием стало то, что артистка потеряла ребенка.

Судьба пишет сценарий по-своему: победительница Х-Фактора рассказала о горе в семье

Аида Николайчук (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

"Ему сложно было сделать выбор, где и с кем он хочет быть: то ли с женой в Украине начинать новую жизнь, то ли оставаться в Беларуси жить по-накатанной, то ли иммигрировать в США строить свою карьеру. Он метался, я давала ему время. И вот однажды я узнаю, что беременна. Конечно, радости не было предела и появилась абсолютная уверенность в том, что вот сейчас все встанет на свои места. Супруг переедет в Киев, перестанет пропадать из нашей с малышом жизни. Но судьба пишет сценарий по-своему – на уже достаточно серьезном сроке ребенка не стало. Конечно, мы оба переживали этот период, но обоюдное горе нас не сблизило, а еще больше отдалило. Иллюзий семьи рассыпались в прах", - объяснила Аида Николайчук.

Аида Николайчук "Не тримай"

После развода певица полностью сосредоточилась на своем творчестве – недавно она записала новую песню и приняла участие в музыкальном шоу "Моцарт".

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