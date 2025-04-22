22 квітня - складний день: астролог назвала головні заборони цієї середи

22 квітня обіцяє бути напруженим днем, коли важливо тримати себе в балансі. Астрологічний прогноз попереджає: це не час для важливих рішень, грошових витрат, хірургічних процедур і активних починань.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити цього вівторка.

Прогноз астропогоди на 22 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, грошових витрат. Можливі відвідування перукарні. Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися. Не треба зловживати сексуальними практиками: порушення цих рекомендацій може призвести до захворювань статевих органів", - попередила Соловйова.

"Добре займатись масштабними довгостроковими проектами. День пробудження енергій природи, які сприяють творенню. Можна отримати одкровення та потужну силу. Енергія Місяця має велику силу та потребує обов’язкової реалізації. День пов'язаний з накопиченням грошей та майна", - додала вона.

За словами астролога, цього дня варто займатись хатніми справами. Потрібні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень. Займайтесь активною творчою роботою.

"Символічним управителем 22 квітня є Марс. Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі", - розповіла астролог.

"Марс буде у складних аспектах з Сонцем, Плутоном (планетою трансформації, ризиків, небезпеки та великих грошей) і Чорним Місяцем (фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника"). Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки", - зазначила вона.

Цього дня, зазначила астролог, не варто зловживати гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини). Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі.