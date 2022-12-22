22 грудня - день Ганни: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

22 грудня православні християни святкують День святої Ганни. У народі це свято називають Ганна Зимова.
Про всі прикмети та заборони на день Ганни зимової ви прочитаєте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтесь, кого треба привітати з іменинами.
Ганна була побожною та милосердною до бідних. Але в неї з чоловіком Йоакімом не було дітей, а безпліддя на той час вважалося ганьбою. Подружжя наполегливо молило Бога про потомство. І ось одного дня Ганні з'явився ангел, який приніс радісну звістку - її молитва почута.
Ганна одразу вирушила до Єрусалиму, щоб подякувати Богові. Там вона зустрілася зі своїм чоловіком, який також мав звістку від Божого ангела.
Свято Зачаття праведної Ганною Пресвятої Богородиці здавна особливо шанується вагітними жінками. Вони сподіваються на заступництво Діви Марії та її батьків Ганни та Йоакима.
У народі на День святої Ганни прийнято було молитися святій за зцілення від безпліддя.
22 грудня день ангела відзначають Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Єфросинія, Степан.
До речі, раніше ми писали, яку погоду в Україні прогнозують на Новий рік.
Також читайте, стало відомо, скільки українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня.