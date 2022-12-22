22 грудня - день Ганни: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

Чим відома свята Ганна

Ганна була побожною та милосердною до бідних. Але в неї з чоловіком Йоакімом не було дітей, а безпліддя на той час вважалося ганьбою. Подружжя наполегливо молило Бога про потомство. І ось одного дня Ганні з'явився ангел, який приніс радісну звістку - її молитва почута.

Ганна одразу вирушила до Єрусалиму, щоб подякувати Богові. Там вона зустрілася зі своїм чоловіком, який також мав звістку від Божого ангела.

Свято Зачаття праведної Ганною Пресвятої Богородиці здавна особливо шанується вагітними жінками. Вони сподіваються на заступництво Діви Марії та її батьків Ганни та Йоакима.

У народі на День святої Ганни прийнято було молитися святій за зцілення від безпліддя.

Свята Ганна – покровителька жінок (фото: wikipedia.org)

Головні прикмети на день Ганни зимової

Іній на деревах – до гарного врожаю плодових.

Сніг лежить впритул до огорожі - погане літо, якщо з просвітом - до багатого врожаю.

Ясний день – Новий рік також буде ясним.

Іній на деревах — у Новий рік буде хмарно.

Вдень розігрався сніговий буран — уночі настане мороз.

Сніг лягає не рівним пластом, а пагорбами — до врожаю.

Сніг пішов до дощу.

Завірюха — до вітру з дощем.

Мороз – до ясної погоди.

Що не можна робити на день Ганни

Вагітним жінкам у цей день треба постити.

Не можна виконувати будь-яку роботу, розпалювати вогонь.

Цього дня без особливих потреб з дому не виходити. Наші пращури вірили, що вечорами дикі звірі збираються в зграї й нападають на людей.

Також бджолярам не можна залишати вулики неприбраними.

Кого привітати з іменинами

22 грудня день ангела відзначають Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Єфросинія, Степан.