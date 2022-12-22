22 декабря - день Анны: что нельзя делать сегодня, главные приметы

22 декабря православные христиане отмечают День святой Анны. В народе этот праздник также называют Анна Зимняя.
Обо всех приметах и запретах на день Анны зимней вы прочитаете в материале Styler. Также вы узнаете, кого нужно поздравить с именинами.
Анна была набожной и милосердной к бедным. Но у нее с мужем Иоакимом не было детей, а бесплодие в те времена считалось позором. Супруги настойчиво молили Бога о потомстве. И вот однажды Анне явился ангел, который принес радостную весть - ее молитва услышана.
Анна сразу отправилась в Иерусалим, чтобы поблагодарить Бога. Там она встретилась со своим мужем, который также имел весть от Божьего ангела.
Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы издавна особенно почитается беременными женщинами. Они надеются на заступничество Девы Марии и ее родителей Анны и Иоакима.
В народе в День святой Анны принято было молиться святой об исцелении от бесплодия.
22 декабря день ангела отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Степан.
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