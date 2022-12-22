22 декабря - день Анны: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Чем известна святая Анна

Анна была набожной и милосердной к бедным. Но у нее с мужем Иоакимом не было детей, а бесплодие в те времена считалось позором. Супруги настойчиво молили Бога о потомстве. И вот однажды Анне явился ангел, который принес радостную весть - ее молитва услышана.

Анна сразу отправилась в Иерусалим, чтобы поблагодарить Бога. Там она встретилась со своим мужем, который также имел весть от Божьего ангела.

Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы издавна особенно почитается беременными женщинами. Они надеются на заступничество Девы Марии и ее родителей Анны и Иоакима.

В народе в День святой Анны принято было молиться святой об исцелении от бесплодия.

Святая Анна - покровительница женщин (фото: wikipedia.org)

Главные приметы на день Анны зимней

Иней на деревьях — к хорошему урожаю плодовых.

Снег лежит вплотную к изгороди — плохое лето, если с просветом — к богатому урожаю.

Ясный день — Новый год также будет ясным.

Иней на деревьях — в Новый год будет пасмурно.

Днем разыгрался снежный буран — ночью нагрянет мороз.

Снег ложится не ровным пластом, а буграми — к урожаю.

Снег пошел — к дождю.

Метель — к ветру с дождем.

Мороз — к ясной погоде.

Что нельзя делать на день Анны

Беременным женщинам в этот день нужно поститься.

Нельзя выполнять какую-либо работу, разжигать огонь.

В этот день без особой надобности из дома не выходить. Наши предки верили, что по вечерам дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.

Также пчеловодам нельзя оставлять ульи неубранными.

Кого поздравить с именинами

22 декабря день ангела отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Степан.