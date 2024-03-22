22 березня: чому цей весняний день такий особливий, у кого День ангела

22 березня у народному календарі вшановується Василь Теплий - священик Василь Анкірський, святий мученик, який жив у IV столітті. Інші назви свята: Василь Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василя.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
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У цей день наші пращури уважно слідкували за сонцем і природою, щоб потім передбачити, що обіцяє рік і що чекати від погоди. Так, у цей день завжди було сонячно і тепло.
В цю дату було заведено лагодити своє взуття. При цьому вже зношене викидали без жалю. Виносити старе взуття на викид необхідно було тільки носками вперед. В іншому випадку вірили, що старі проблеми, з якими доводилося мати справу в цьому взутті, можуть повернутися.
У кого День ангела сьогодні: Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія.
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