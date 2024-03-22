22 березня: чому цей весняний день такий особливий, у кого День ангела

Традиції цього дня від наших пращурів

У цей день наші пращури уважно слідкували за сонцем і природою, щоб потім передбачити, що обіцяє рік і що чекати від погоди. Так, у цей день завжди було сонячно і тепло.

В цю дату було заведено лагодити своє взуття. При цьому вже зношене викидали без жалю. Виносити старе взуття на викид необхідно було тільки носками вперед. В іншому випадку вірили, що старі проблеми, з якими доводилося мати справу в цьому взутті, можуть повернутися.

Головні прикмети дня

якщо на Василя Теплого сонце сходить у колах - буде добрий врожай;

також вважалося, що сині хмари на небі - предвесники теплої і вологої погоди;

у старовину на Василя чекали на шпаків. Побутувала приказка: "Квітневий шпак - весни гонець";

також за народними спостереженнями, якщо сніг тане з північної сторони мурашника, то літо буде теплим, а якщо з південного - холодним;

вважалося, що якщо в цей день сонце пригріє, то всі разом поспіє;

ще одна приказка на Василя Теплого: "сонце сходить - старим радість; а заходить - молодим солодощі".

Що сьогодні не можна робити

Не можна виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду на дім.

Не можна прати речі.

У кого День ангела сьогодні: Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія.