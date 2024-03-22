22 марта: почему этот весенний день так особенный, у кого День ангела

Традиции этого дня от наших предков

Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Да, в этот день всегда было солнечно и тепло.

В эту дату было принято чинить свою обувь . При этом уже изношенное выбрасывали без сожаления. Выносить старую обувь на выброс необходимо было только носками вперед. В противном случае верили, что старые проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в этой обуви, могут вернуться.

Главные приметы дня

если на Василия Теплого солнце восходит в кругах – будет хороший урожай;

также считалось, что синие облака на небе – предвестники теплой и влажной погоды;

в старину Василия ждали скворцов. Бытовала поговорка: "Апрельский скворец - весны гонец";

также по народным наблюдениям, если снег тает с северной стороны муравейника, то лето будет теплым, а если с южной – холодным;

Если в этот день солнце пригреет, то все вместе созреет;

еще одна поговорка на Василия Теплого: "солнце восходит – старым радость; а заходит – молодым сладости".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя выносить мусор со двора, поскольку можно навлечь беду на дом.

Нельзя стирать вещи.

У кого День ангела сегодня : Василий, Дарья, Исаакий, Таисия.