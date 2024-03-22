22 марта: почему этот весенний день так особенный, у кого День ангела

22 марта в народном календаре почитается Василий Теплый – священник Василий Анкирский, святой мученик, живший в IV веке. Другие названия праздника: Василий Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василия.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Да, в этот день всегда было солнечно и тепло.
В эту дату было принято чинить свою обувь . При этом уже изношенное выбрасывали без сожаления. Выносить старую обувь на выброс необходимо было только носками вперед. В противном случае верили, что старые проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в этой обуви, могут вернуться.
У кого День ангела сегодня : Василий, Дарья, Исаакий, Таисия.
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