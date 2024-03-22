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22 марта: почему этот весенний день так особенный, у кого День ангела

Какой сегодня праздник (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

22 марта в народном календаре почитается Василий Теплый – священник Василий Анкирский, святой мученик, живший в IV веке. Другие названия праздника: Василий Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василия.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

Традиции этого дня от наших предков

Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Да, в этот день всегда было солнечно и тепло.

В эту дату было принято чинить свою обувь . При этом уже изношенное выбрасывали без сожаления. Выносить старую обувь на выброс необходимо было только носками вперед. В противном случае верили, что старые проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в этой обуви, могут вернуться.

Главные приметы дня

  • если на Василия Теплого солнце восходит в кругах – будет хороший урожай;
  • также считалось, что синие облака на небе – предвестники теплой и влажной погоды;
  • в старину Василия ждали скворцов. Бытовала поговорка: "Апрельский скворец - весны гонец";
  • также по народным наблюдениям, если снег тает с северной стороны муравейника, то лето будет теплым, а если с южной – холодным;
  • Если в этот день солнце пригреет, то все вместе созреет;
  • еще одна поговорка на Василия Теплого: "солнце восходит – старым радость; а заходит – молодым сладости".

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя выносить мусор со двора, поскольку можно навлечь беду на дом.
  • Нельзя стирать вещи.

У кого День ангела сегодня : Василий, Дарья, Исаакий, Таисия.

 

 

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