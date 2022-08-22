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22 августа: чем этот день особенный, что нельзя сегодня делать

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Понедельник 22 августа 2022 06:01
22 августа: чем этот день особенный, что нельзя сегодня делать Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

22 августа все православные мира чтят память апостола Матфия.

Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.

Матфий родился в Вифлееме. С детства он был учеником Симеона Богоприимца. После встречи Христа неотступно следовал за ним везде.

Когда Иуда предал Иисуса и Вознесения Господня был избран двенадцатым апостолом, и в числе прочих проповедовал во многих городах. Неоднократно Господь отводил опасность от Матфия.

По возвращении в Иудею святой был схвачен по приказу иудейского первосвященника Анана (люто ненавидящего все, что было связано с христианством), осужден и приговорен к смертной казни.

В народе праздник называли Змеесос по старому поверью, которое гласит, что именно 22 августа змеи нападают на коров.

Строго запрещено было ставить ведро со свежим молоком на стол или стул. Скотину старались не выпускать на пастбище, молоко доили в одиночестве и сразу делали из него оладьи, чтобы "не сглазили".

Главные приметы этой даты

  • Если ветер южный и вихревой – зимой много снега будет.
  • На Матвея летний дождь с осенним встречается.
  • Про работу в поле в этот день говорили: "На Матвея ненастного всякий труд напрасный".

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя пить снадобье из трав.
  • Нельзя потирать руку об руку, иначе на некоторое время лишитесь прибыли.
  • Нельзя смотреть на луну, чтобы не болела голова.
  • Не стоит делать дорогие покупки.
  • Не стоит заниматься заготовками на зиму.

Кого сегодня поздравить с именинами

День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Яков, Юлиан, Самуил, Петр, Матвей, Макар, Леонтий, Иван, Дмитрий, Григорий, Антон, Алексей, Мария, Ирина, Арина.

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