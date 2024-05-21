21 травня: яке церковне свято у вірян, кого вітати з Днем ангела
21 травня 2024 року віряни згадують святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольних царицю Олену.
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.
Історія та традиції дня
Костянтин Великий (285-337) народився в родині Констанція Хлора та святої цариці Олени (приблизно 250-330).
У цей день дівчата не заплітали коси, аби вони росли довшими, і ввечері збиралися на трьох хрестах, щоб провести спеціальний обряд для задоволення святої покровительки дня.
Вони сплітали та тріпали уявний льон, ніби намагаючись вибити з нього срібне насіння. Вони вірили, що свята Олена побачить їхні зусилля та дбатиме про їхню долю. Наші предки вважали святу Олену покровителькою льону.
Головні прикмети дня
- Зозуля кує, горобина цвіте, а на дубі майже всі бруньки, що відкрилися – це ознака часу для сівби льону.
- Якщо в день Олени негода, то й осінь обіцяє бути поганою.
- Горобина гарно цвіте - це ознака доброго урожаю льону.
- Уночі маленьких зірок на небі не видно - це попередження про дощ.
- Мерехтять зірки - це ознака погіршення погоди.
- Поява мухоморів свідчить про наближення білих грибів.
- Якщо сироїжки з'явилися раніше за боровики, то цього року грибів майже не буде.
- Місяць в колах - погіршення погоди.
- Задуха при сході сонця - ознака погіршення погоди.
Чого не можна робити в цей день
- Обов'язково уникайте сварок і лайки.
- Не розповідайте про свої сни.
- Не брешіть.
Хто сьогодні святкує іменини: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.
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