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21 мая: какой церковный праздник у верующих, кого поздравить с Днем ангела

Вторник 21 мая 2024 06:00
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21 мая: какой церковный праздник у верующих, кого поздравить с Днем ангела Фото: Какой церковный праздник 21 мая (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

21 мая 2024 года верующие вспоминают святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.

История и традиции дня

Константин Великий (285-337) родился в семье Констанция Хлора и святой царицы Елены (примерно 250-330).

В этот день девочки не заплетали косы, чтобы они росли длиннее, и вечером собирались на трех крестах, чтобы провести специальный обряд для удовлетворения святой покровительницы дня.

Они сплетали и трепали воображаемый лен, словно пытаясь выбить из него серебряные семена. Они верили, что святая Елена увидит их усилия и заботится об их судьбе. Наши предки считали святую Елену покровительницей льна.

Главные приметы дня

  • Кукушка кует, рябина цветет, а на дубе почти все открывшиеся почки - это признак времени для сева льна.
  • Если в день Елены ненастье, то и осень обещает быть плохой.
  • Рябина хорошо цветет - это признак хорошего урожая льна.
  • Ночью маленьких звезд на небе не видно – это предупреждение о дожде.
  • Мелькают звезды - это признак ухудшения погоды.
  • Появление мухоморов свидетельствует о приближении белых грибов.
  • Если сыроежки появились раньше боровиков, то в этом году грибов почти не будет.
  • Луна в кругах - ухудшение погоды.
  • Удушье при восходе солнца - признак ухудшения погоды.

Чего нельзя делать в этот день

  • Обязательно избегайте ссор и брани.
  • Не рассказывайте о своих снах.
  • Не лгите.

Кто сегодня отмечает именины: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав.

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