21-річна донька Кравець показалася в обіймах бойфренда-красеня (фото)

Так, закохана пара вирішила провести фотосесію у спеціально обладнаній фотобудці.

На кадрах вони ніжно обіймалися, позуючи один одному, разом з тим створюючи кумедні вирази облич. І врешті, тягнулися до поцілунку, наповнюючи момент атмосферою любові та веселощів.

Stories дівчина вирішила ніяк не підписувати, лише додала емодзі серця зі стрілою.

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Також 21-річна спадкоємиця Олени Кравець повідомила, що шукає квартиру, яку планує арендувати разом зі своїм обранцем.

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З ким зустрічається Марія Кравець

Обранцець Маші - Ростислав 'Sid' Сидоренко - один із засновників і учасників хіп-хоп-колективу IWD.CLAN, в якому танцює і донька колишньої резидентки "Студії Квартал 95.

"Бог благословив мене її присутністю в моєму житті в це божевільне покоління і божевільні часи. Відтоді кожен день - хороший день. Люблю тебе, душа моя", - тепло висловлювася про Кравець-Молодшу Ростислав.

Скільки триває роман пари - невідомо. Однак знайомі закохані близько чотирьох років, з 2020 року, коли був заснований їхній танцювальний колектив.

Марія Кравець з коханим (фото: instagram.com/maarriill)