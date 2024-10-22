RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

21-летняя дочь Кравец показалась в объятиях бойфренда-красавца (фото)

Мария Кравец (фото: instagram.com/maarriill)
Автор: Иванна Пашкевич

Старшая дочь украинской актрисы и экс-участницы Студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария поделилась новыми романтическими фотографиями с бойфрендом, танцовщиком Ростиславом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Так, влюбленная пара решила провести фотосессию в специально оборудованной фотобудке.

На кадрах они нежно обнимались, позируя друг другу, вместе с тем создавая забавные выражения лиц. И наконец, тянулись к поцелую, наполняя момент атмосферой любви и веселья.

Stories девушка решила никак не подписывать, лишь добавила эмодзи сердца со стрелой.

Скриншот

Также 21-летняя наследница Елены Кравец сообщила, что ищет квартиру, которую планирует арендовать вместе со своим избранником.

Скриншот

С кем встречается Мария Кравец

Избранник Маши - Ростислав 'Sid' Сидоренко - один из основателей и участников хип-хоп-коллектива IWD.CLAN, в котором танцует и дочь бывшей резидентки “Студии Квартал 95.

"Бог благословил меня ее присутствием в моей жизни в это безумное поколение и сумасшедшие времена. С тех пор каждый день - хороший день. Люблю тебя, душа моя", - тепло высказывалась о Кравец-младшей Ростислав.

Сколько длится роман пары - неизвестно. Однако знакомы влюбленные около четырех лет, с 2020 года, когда был основан их танцевальный коллектив.

Мария Кравец с любимым (фото: instagram.com/maarriill)

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена КравецДетиАктрисаЛюбовь