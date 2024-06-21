21 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна рубати липу

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Юліан жив у IV столітті під час правління імператора Діоклетіана, що відомий своїм активним переслідуванням християн. Народився у місті Тарсі в Кілікії (територія сучасної Туреччини) у благочестивій родині.

Його батько був сенатором-язичником, а мати християнкою. Після смерті чоловіка, мати Юліана, Аскліпіодора, повністю присвятила себе вихованню сина в християнській вірі.

Коли хлопцю виповнилося 18 років, імператор Діоклетіан саме почав гоніння на християн. Серед інших був схоплений і Юліан. Але ні катування, ні загрози, так і не змогли схилити благочестивого хлопця відректися від Христа.

За переказами, мученика водили по містах Кілікійської області цілий рік, піддаючи жорстоким катуванням в кожному з них, після чого кинули в темницю та пізніше стратили.

Тіло святого було скинуто у море за наказом імператора. За легендами, хвилі швидко винесли його на берег, де віряни змогли знайти та поховати його з усіма почестями.

Святий мученик Юліан Тарсійський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 21 червня

Згідно з віруваннями та народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

лихословити чи сваритися

вживати алкоголь

мити підлогу та виносити сміття

запізнюватися на побачення.

Також не варто багато розповідати про свої почуття, адже вважається, що це може принести проблеми в особистому житті.

Сьогоднішній день вважається сприятливим для роботи на городі, а сни, що ви бачите в ніч проти 21 червня, вважаються пророчими. Наші предки вважали, що в цей день через сни приходить попередження про дещо важливе, тому до них слід ставитися з уважністю.

Народні прикмети і традиції цього дня

на небі стягуються хмари - до негоди

був дощ, а з обіду світить сонце - ввечері знову чекайте опадів

гроза - швидко закінчиться та зміниться гарною погодою

на небі з’явилася веселка - до теплої сонячної погоди

жаби вилізли з води - скоро піде дощ

яскраві зірки - до гарної погоди.

Також в цей день заборонено рубати липу, натомість треба збирати липові квіти та заготовлювати їх на зиму. За легендами наших предків, липа цього дня набувала магічних здібностей, тому було заведено готувати липовий порошок для лікування та загоєння ран.

Вважалося, що якщо сьогодні не ставитися до липи шанобливо, це принесе біду в ваше життя.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Георгій, Макар, Єгор, Олександр, Іван, Олена, Ян, Ілона, Олена.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: