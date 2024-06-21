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21 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя рубить липу

Пятница 21 июня 2024 06:00
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21 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя рубить липу Церковный праздник 21 июня 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 21 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Юлиан жил в IV веке во время правления императора Диоклетиана, известного своим активным преследованием христиан. Родился в городе Тарсе в Киликии (территория современной Турции) в благочестивой семье.

Его отец был сенатором-язычником, а мать христианкой. После смерти мужа мать Юлиана, Асклипиодора, полностью посвятила себя воспитанию сына в христианской вере.

Когда юноше исполнилось 18 лет, император Диоклетиан как раз начинал гонения на христиан. Среди прочих был схвачен и Юлиан. Но ни пытки, ни угрозы, так и не смогли склонить благочестивого юношу отречься от Христа.

По преданию, мученика водили по городам Киликийской области Целий год, подвергая жестоким пыткам в каждом из них, после чего бросили в темницу и позже казнили.

Тело святого было сброшено в море по приказу императора. По легендам, волны быстро вынесли его на берег, где верующие смогли найти и похоронить его со всеми почестями.

21 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя рубить липу

Святой мученик Юлиан Тарсийский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 21 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • злословить или ссориться
  • употреблять алкоголь
  • мыть пол и выносить мусор
  • опаздывать на свидание.

Также не стоит много рассказывать о своих чувствах, ведь считается, что это может принести проблемы в личной жизни.

Сегодняшний день считается благоприятным для работы на огороде, а сны, которые вы видите в ночь на 21 июня, считаются пророческими. Наши предки считали, что в этот день через сны приходит предупреждение о чем-то важном, поэтому к ним следует относиться с внимательностью.

Народные приметы и традиции этого дня

  • на небе стягиваются облака - к непогоде
  • был дождь, а с обеда светит солнце - вечером снова ждите осадков
  • гроза - быстро закончится и сменится хорошей погодой
  • на небе появилась радуга - к теплой солнечной погоде
  • лягушки вылезли из воды - скоро пойдет дождь
  • яркие звезды - к хорошей погоде.

Также в этот день запрещено рубить липу, вместо этого нужно собирать липовые цветы и заготавливать их на зиму. По легендам наших предков, липа в этот день приобретала магические способности, поэтому было принято готовить липовый порошок для лечения и заживления ран.

Считалось, что если сегодня не относиться к липе уважительно, это принесет беду в вашу жизнь.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Георгий, Макар, Егор, Александр, Иван, Елена, Ян, Илона, Елена.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день йоги
  • Международный день цветка
  • Международный день празднования солнцестояния
  • Международный день скейтбординга
  • Всемирный день жирафов.

Ранее мы уже рассказывали о Дне Летнего солнцестояния 2024 года и как привлечь удачу на свою сторону.

Кроме того, узнайте чем отличаются Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники и традиции празднования.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.

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