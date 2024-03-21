21 березня: яке сьогодні свято, найсуворіший "забобон" дня

Історія та традиції дня

Кирило був учнем апостола Петра і отримав посаду єпископа на острові Сицилія. Святий відзначався благочестям, допомагав бідним і зцілював хворих, за що отримав від Бога дар дивотворення. Кирило помер у глибокій старості, а його тіло було поховане на острові. Легенди розповідають, що біля його могили сталися різні дива ще довгий час після цього.

Сміливо кличте цього дня до себе в гості інших людей, особливо тих, з ким давно у сварці. Обов'язково помиріться. Вважається, що цього дня "прокидається" водяник, тому люди оминали водойми.

Головні прикмети цього дня

Кіт довго сидить на підвіконні - скоро буде потепління.

З'явилися квіти мати-й-мачухи - до спекотного літа.

Гроза цього дня означає великий урожай.

Що не можна робити 21 березня

Не можна поливати кімнатні рослини — це провокує сварки в сім'ї.

Не варто ледарювати, пліткувати і сваритися.

Заборонено прати білизну.

Хто святкує іменини: Антон, Афанасій, Яків, Кирило, Филимон, Федір.