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21 березня: яке сьогодні свято, найсуворіший "забобон" дня

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

21 березня за церковним календарем святкується день пам'яті святителя Кирила.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

Історія та традиції дня

Кирило був учнем апостола Петра і отримав посаду єпископа на острові Сицилія. Святий відзначався благочестям, допомагав бідним і зцілював хворих, за що отримав від Бога дар дивотворення. Кирило помер у глибокій старості, а його тіло було поховане на острові. Легенди розповідають, що біля його могили сталися різні дива ще довгий час після цього.

Сміливо кличте цього дня до себе в гості інших людей, особливо тих, з ким давно у сварці. Обов'язково помиріться. Вважається, що цього дня "прокидається" водяник, тому люди оминали водойми.

Головні прикмети цього дня

  • Кіт довго сидить на підвіконні - скоро буде потепління.
  • З'явилися квіти мати-й-мачухи - до спекотного літа.
  • Гроза цього дня означає великий урожай.

Що не можна робити 21 березня

  • Не можна поливати кімнатні рослини — це провокує сварки в сім'ї.
  • Не варто ледарювати, пліткувати і сваритися.
  • Заборонено прати білизну.

Хто святкує іменини: Антон, Афанасій, Яків, Кирило, Филимон, Федір.

 

 

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