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21 марта: какой сегодня праздник, самый строгий "забобон" дня

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

21 марта по церковному календарю отмечается день памяти святителя Кирилла.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

История и традиции дня

Кирилл был учеником апостола Петра и получил должность епископа на острове Сицилия. Святой отличался благочестием, помогал бедным и исцелял больных, за что получил от Бога дар чудеса. Кирилл умер в глубокой старости, а его тело было похоронено на острове. Легенды рассказывают, что у его могилы произошли разные чудеса еще долгое время после этого.

Смело зовите в этот день к себе в гости других людей, особенно тех, с кем давно в ссоре. Обязательно помиритесь. Считается, что в этот день "просыпается" водяной, поэтому люди обходили водоемы.

Главные приметы этого дня

  • Кот долго сидит на подоконнике – скоро будет потепление.
  • Появились цветы мать-и-мачехи – к жаркому лету.
  • Гроза в этот день означает большой урожай.

Что нельзя делать 21 марта

  • Нельзя поливать комнатные растения – это провоцирует ссоры в семье.
  • Не стоит бездельничать, сплетничать и ссориться.
  • Запрещено стирать белье.

Кто празднует именины: Антон, Афанасий, Иаков, Кирилл, Филимон, Федор.

 

 

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