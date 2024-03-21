21 марта: какой сегодня праздник, самый строгий "забобон" дня

21 марта по церковному календарю отмечается день памяти святителя Кирилла.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
Кирилл был учеником апостола Петра и получил должность епископа на острове Сицилия. Святой отличался благочестием, помогал бедным и исцелял больных, за что получил от Бога дар чудеса. Кирилл умер в глубокой старости, а его тело было похоронено на острове. Легенды рассказывают, что у его могилы произошли разные чудеса еще долгое время после этого.
Смело зовите в этот день к себе в гости других людей, особенно тех, с кем давно в ссоре. Обязательно помиритесь. Считается, что в этот день "просыпается" водяной, поэтому люди обходили водоемы.
Кто празднует именины: Антон, Афанасий, Иаков, Кирилл, Филимон, Федор.
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