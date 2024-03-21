21 марта: какой сегодня праздник, самый строгий "забобон" дня

История и традиции дня

Кирилл был учеником апостола Петра и получил должность епископа на острове Сицилия. Святой отличался благочестием, помогал бедным и исцелял больных, за что получил от Бога дар чудеса. Кирилл умер в глубокой старости, а его тело было похоронено на острове. Легенды рассказывают, что у его могилы произошли разные чудеса еще долгое время после этого.

Смело зовите в этот день к себе в гости других людей, особенно тех, с кем давно в ссоре. Обязательно помиритесь. Считается, что в этот день "просыпается" водяной, поэтому люди обходили водоемы.

Главные приметы этого дня

Кот долго сидит на подоконнике – скоро будет потепление.

Появились цветы мать-и-мачехи – к жаркому лету.

Гроза в этот день означает большой урожай.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя поливать комнатные растения – это провоцирует ссоры в семье.

Не стоит бездельничать, сплетничать и ссориться.

Запрещено стирать белье.

Кто празднует именины: Антон, Афанасий, Иаков, Кирилл, Филимон, Федор.