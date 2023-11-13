2024 поверне у життя цих знаків Зодіаку колишніх коханців та друзів

Лев

Новий рік подарує вам чимало пригод. І ви будете здивовані, коли у ваше життя прийде людина, з якою ви, як вам здавалося, попрощалися назавжди. Це може бути колишній друг або навіть партнер, який колись розбив ваше серце.

До весни ви точно зрозумієте, чи готові знову впустити цю людину у своє життя. Швидше за все, у вашому серці знову оселиться кохання. Однак це станеться незалежно від того, яким буде ваше рішення. Доля готує для вас щось дуже цікаве.

Стрілець

Початок 2024 ознаменується для вас чимось неприємним. Ймовірно, ви відчуватимете холод у стосунках з близькими людьми. У моменти слабкості вам варто тримати себе в руках. Постарайтеся не нарубати дров.

Не варто думати, що цей період триватиме вічно. У новому році на вас точно чекають радісні події. У ваше життя може повернутися людина, яку ви ігнорували у минулому. І навіть якщо ви з кимось посваритеся на початку року, ця персона все одно знайде можливість з вами помиритися. І ви точно будете радіти.

Водолій

У 2024 році ви можете раптово усвідомити, що готові брати на себе відповідальність та щось міняти. Зважуючись на цей крок, вам варто подумати, кого ви хотіли б повернути з минулого, а кого - назавжди забути.

Швидше за все, ви готові відкинути старі образи і знову почати спілкування з людиною, яка колись була для вас важливою. Якщо ви точно у цьому впевнені - беріть ініціативу до своїх рук. Зробіть перший крок, тоді людина, за якою ви сумуєте, до вас повернеться.