Гороскоп на тиждень по картах Таро: дізнайтеся, які знаки Зодіаку злетять вище за хмари

Гороскоп по картах Таро на тиждень (з 13 по 19 листопада) обіцяє представникам деяких знаків гарні новини. Хтось зможе злетіти вище за хмари, а хтось - впаде на дно.

Овен

Найближчими днями варто розкрити в собі комунікабельність. Спілкуйтеся з людьми та не бійтеся привертати до себе увагу. Вийдіть з тіні та будьте у центрі уваги.

Ви маєте усі шанси на успіх. Однак під лежачий камінь вода не тече, тому вам доведеться докласти максимум зусиль. І саме спілкування з людьми допоможе вам знайти правильне рішення та зробити все без помилок.

Телець

Настав час зайнятися лікуванням старих душевних ран. Присвятіть цей тиждень пошуку гармонії. Подумайте про те, що саме і чому вас засмучує. Знайдіть причину негативних емоцій.

І якщо ви готові боротися за щастя та хочете залишити всі проблеми у минулому - починайте діяти. Ви зможете поглянути у вічі своїм страхом і перемогти. Довгоочікуване звільнення від усього, що гнітить, подарує вам крила.

Близнюки

Ви зможете інакше поглянути на людей, які вас оточують. Мабуть, хтось із близьких друзів може зняти маску. І тоді ви зрозумієте, що сильно помилялися, довіряючи секрети та таємниці не тій людині.

Не хвилюйтеся, брехун нічим не зможе вам нашкодити. Однак вам доведеться набратися рішучості і викреслити з життя того, хто лише вдавав вашого друга. Спалить мости та обрубайте усе спілкування.

Рак

На вас чекає насичений тиждень. Ви різко опинитеся у центрі уваги, всі запрошуватимуть вас на зустрічі, прогулянки та вечірки. Часом вам здаватиметься, що у добі надто мало годин, адже ви навряд чи встигатимете зробити усе, що планували.

Але панікувати не варто. Продовжуйте гнути свою лінію та робіть те, що вважаєте за потрібне. Ви отримаєте можливість і повеселитися, і реалізувати свої сміливі амбіції, що дозволить вам злетіти вище за хмари.

Лев

Вам варто боротися зі спокусами. Не піддавайтеся бажанням та таємним мріям. Намагайтеся тримати себе в руках, інакше все закінчиться дуже погано. Подумайте, чи готові до наслідків власної безтурботності.

Приймайте рішення, зберігаючи розум тверезим і холодним. Не варто ризикувати та випробовувати долю. Між синицею в руках та журавлем у небі вам краще обрати перший варіант.

Діва

Ви буквально приречені на успіх. І якщо ви хочете зробити мрії реальністю, потрібно просто повірити у диво і ніколи не сумніватися у своїх силах. На цьому тижні ви зможете зрозуміти, що впевненість у собі здатна відчиняти будь-які двері та зносити будь-які стіни.

Не бійтеся програти, вам це точно не загрожує. І навіть якщо ви помітите, що все йде не зовсім так, як ви планували, повертати з наміченого шляху не варто. Думайте лише про хороше.

Терези

Ви готові до грандіозних змін. Дозвольте спробувати щось нове і обрати новий вектор. У вашому житті почнуть відбуватися події, які точно переконають вас у тому, що стояти на одному місці - не найкращий варіант.

Не варто терпіти погане відношення та миритися з несправедливістю. Ви гідні поваги, тому знайдіть однодумців. А тих, хто намагається принизити вас, варто залишити в минулому.

Скорпіон

Новий тиждень дасть змогу розкрити таємницю. Від вас приховували дуже важливе. Але тепер ви зможете дізнатися правду, туман обману та інтриг розсіється.

Не факт, що ви будете раді через те, що зумієте зняти рожеві окуляри. Однак не варто злитися на долю. Усе це відбувається не так. Намагайтеся проаналізувати ситуацію і зробити правильний вибір.

Стрілець

На вас чекають серйозні зміни. Ви зможете знайти нову роботу або отримати підвищення. Будьте готові до вигідних пропозицій і постарайтеся не здешевити.

Цінуйте себе та свої таланти. Не дозволяйте собі задовольнятися малим та вимагайте гідної оплати своєї праці. На вас чекає успіх у важливих переговорах, не бійтеся говорити про гроші.

Козоріг

Дайте собі трохи відпочинку. Проведіть цей тиждень, займаючись справами, які вас не втомлюватимуть. Вирішення важливих питань варто відкласти. Вам потрібно забути про складнощі та просто розслабитися.

Не соромте себе за бажання залягти на дно. Якщо ви знаєте, що дуже хочете відпочивати, не змушуйте себе працювати. Після такого релаксу ви зможете взятися за справу з новими силами та досягти небувалих висот.

Водолій

Ви ризикуєте зробити помилку. Будьте обережні та уважні, поруч причаївся ворог. Мабуть, у минулому ви сильно когось образили, а тепер вам хочуть помститися.

Якщо ви точно знаєте, хто може готувати вам пастку, ізолюйтеся від цієї людини. Мине час і ви зможете поговорити, забути усі образи та вирішити давні конфлікти. Але цього тижня щось змінити ви не здатні.

Риби

Ви будете радіти, гарні новини точно піднімуть вам настрій. Ситуація, яка давно не давала вам спокою, нарешті вирішиться, причому саме так, як ви хотіли.

Не бійтеся ставити запитання та шукати відповіді. Здивуйте всіх навколо своєю непередбачуваністю та дайте волю емоціям. Ви зможете змінити своє життя та насолодитися результатами своєї праці.