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2023 рік з TikTok: найпопулярніші тренди, відео, виконавці та пісні

П'ятниця 08 грудня 2023 13:00
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2023 рік з TikTok: найпопулярніші тренди, відео, виконавці та пісні TikTok підбив підсумки та оприлюднив список найпопулярнішого за рік (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Соціальна платформа TikTok підбила підсумки цього року та опублікувала найпопулярніші відеоролики, які залучили та потішили мільйони користувачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин TikTok Newsroom.

Найпопулярніші тренди

Вес Андерсон

У популярному тренді "Вес Андерсон" користувачі створювали відео, втілюючи характерний стиль відомого американського режисера, автора таких фільмів, як "Готель Гранд Будапешт" та "Астероїд Місто".

Учасники тренду експериментували з корекцією кольорів, композицією та використанням довгих статичних кадрів, характерних для творчості Андерсона. Кінематографічний тренд набрав понад 2,6 мільярда переглядів.

@avawillyums

With a good imagination, everything is symmetrical. Let a girl day dream! #wesanderson

Obituary - Alexandre Desplat

Римська імперія

Жінки в TikTok робили відео, в яких вони запитували чоловіків, наскільки часто вони замислюються про Римську імперію. Цей тренд був переглянутий понад 2,4 мільярди разів. Він породив обговорення, що є жіночим аналогом Римської імперії.

Деякі користувачі припускали, що це могли бути суди над відьмами в Салемі або спогади про колишню кращу подругу.

@georgiaferraris_

He asked me why I thought he has that iphone background for… #romanempire #theromanempire

original sound - Georgia Ferraris

Бежевий, червоний, зелений прапорці

У рамках цього тренду користувачі діляться тим, що вважають найкращими рисами своєї особистості, особливо у контексті побачень. Цей тренд набрав 8,52 мільярдів переглядів.

Червоні прапорці вказують на поведінку, яка вважається непривабливою, тоді як зелені прапорці виділяють бажані риси.

Пізніше були додані бежеві прапорці для всього, що сприймається як дратівливе, незвичайне або навіть нудне, наприклад, завжди запитувати рекомендацію офіціанта або нічого не робити під час польоту.

@lauragouillon

Replying to @Kristopher Benitez Why is this kinda accurate #beigeflag #mybeigeflags #myredflags #mygreenflags

BANANA SHAKE (SPED UP) - HUS

Girl dinner

Цей тренд почався після того, як Олівія Махер поділилася відео своєї вечері в травні, що залучило понад 1,6 мільйона користувачів. Тепер цей тренд налічує понад 2,67 мільярда переглядів. У цих роликах жінки демонструють, як вони вживають легкі закуски замість основних прийомів їжі.

З часом чоловіки також приєдналися до тренду, демонструючи свої харчові звички, часто замінюючи обід чи вечерю стейком, цигарками чи банкою пива.

@karmapilled

i CANT FIND THE GIRL DINNER PERSONS ACC BUT SHE IS MY HERO (alt: @karma (´ω`) )

original sound - karma carr

Aged filter (фільтр старіння)

Цей фільтр дає можливість користувачам модифікувати свої обличчя, додаючи елементи сивини та зморшок, надаючи реалістичне уявлення про те, як вони могли б виглядати в майбутньому. Більше 816 мільйонів переглядів було зафіксовано для цього фільтра, який використовує штучний інтелект для зміни зовнішності.

Найпопулярніші відео

seanthesheepman (Собака-пастух заганяє овець)

kirbyquimado (Простий і креативний спосіб приготувати закуску із хліба)

jazephua (Пісня про капібару)

@jazephua

Replying to @

Найпопулярніші виконавці

  • Кім Лоайза (kimberly.loaiza)
  • Селена Гомес (selenagomez)
  • BLACKPINK (bp_tiktok)
  • BTS (bts_official_bighit)
  • Feid (ferxxo444)
  • ENHYPEN (enhypen)
  • KAROL G (karolg)
  • LE SSERAFIM (le_sserafim)
  • NewJeans (newjeans_official)
  • Шакіра (shakira)

Найпопулярніші пісні

  • Cupid - Twin Ver - Sped Up Version - FIFTY FIFTY
  • If We Ever Broke Up - Mae Stephens
  • Collide (more sped up) - Justine Skye
  • What It Is - Solo Version - Doechii
  • มองนานๆ - FLI:P
  • La Bebe (Remix) - Yng Lvcas & Peso Pluma
  • LALA - Myke Towers
  • girls like me don’t cry (sped up) - thuy
  • TQG - KAROL G & Shakira
  • Makeba - Jain

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще всього постити фото чи відео у Instagram і TikTok, щоб збирати найбільше лайків.

Нагдаємо, ЄС закликав TikTok і Twitter активізувати зусилля з протидії мові ворожнечі.

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