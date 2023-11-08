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ЄС закликав TikTok і Twitter активізувати зусилля з протидії мові ворожнечі

Середа 08 листопада 2023 07:31
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ЄС закликав TikTok і Twitter активізувати зусилля з протидії мові ворожнечі Фото: ЄС хоче, щоб TikTok і Twitter активніше протидіяли мові ворожнечі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соціальні мережі TikTok і Twitter єврокомісари закликали активізувати свої зусилля з протидії "незаконній мові ненависті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Віце-президент Європейської комісії Вера Йоурова під час зустрічі з виконавчим директором TikTok Шоу Чу та керівником відділу глобальних справ Twitter Ніком Піклзом заявила, що платформи мають посилити зусилля в боротьбі з мовою ворожнечі.

Зазначається, що відповідно до закону Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності рік тому, великі технологічні платформи та пошукові системи повинні робити більше для боротьби зі шкідливим і незаконним контентом, інакше їм загрожує штраф.

Що передувало

Європейський союз попередив Ілона Маска, що може застосувати проти Twitter заходи, оскільки у соціальній мережі розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Також ЄС визнав Twitter найбільшим засобом поширення російської брехні та пропаганди.

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