ЄС закликав TikTok і Twitter активізувати зусилля з протидії мові ворожнечі

Соціальні мережі TikTok і Twitter єврокомісари закликали активізувати свої зусилля з протидії "незаконній мові ненависті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Віце-президент Європейської комісії Вера Йоурова під час зустрічі з виконавчим директором TikTok Шоу Чу та керівником відділу глобальних справ Twitter Ніком Піклзом заявила, що платформи мають посилити зусилля в боротьбі з мовою ворожнечі.

Зазначається, що відповідно до закону Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності рік тому, великі технологічні платформи та пошукові системи повинні робити більше для боротьби зі шкідливим і незаконним контентом, інакше їм загрожує штраф.

Що передувало

Європейський союз попередив Ілона Маска, що може застосувати проти Twitter заходи, оскільки у соціальній мережі розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Також ЄС визнав Twitter найбільшим засобом поширення російської брехні та пропаганди.