2023 год с TikTok: самые популярные тренды, видео, исполнители и песни

Социальная платформа TikTok подвела итоги этого года и опубликовала самые популярные видеоролики, которые привлекли и порадовали миллионы пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей TikTok Newsroom .

Самые популярные тренды

Уэс Андерсон

В популярном тренде "Уэс Андерсон" пользователи создавали видео, олицетворяя характерный стиль известного американского режиссера, автора таких фильмов, как "Отель Гранд Будапешт" и "Астероид Город".

Участники тренда экспериментировали с цветокоррекцией, композицией и использованием длинных статических кадров, характерных для творчества Андерсона. Кинематографический тренд набрал более 2,6 млрд просмотров.

Римская империя

Женщины в TikTok делали видео, в которых они спрашивали мужчин, как часто они задумываются о Римской империи. Этот тренд был пересмотрен более 2,4 миллиарда раз. Он породил обсуждение, что является женским аналогом Римской империи.

Некоторые пользователи предполагали, что это могли быть суды над ведьмами в Салеме или воспоминания о бывшей лучшей подруге.

Бежевый, красный, зеленый флажки

В рамках этого тренда пользователи делятся тем, что считают лучшими чертами своей личности, особенно в контексте свиданий. Этот тренд набрал 8,52 миллиарда просмотров.

Красные флажки указывают на поведение, которое считается непривлекательным, тогда как зеленые флажки выделяют желаемые черты.

Позже были добавлены бежевые флажки для всего, что воспринимается как раздражительное, необычное или даже скучное, например, всегда спрашивать рекомендацию официанта или ничего не делать во время полета.

Girl dinner

Этот тренд начался после того, как Оливия Махер поделилась видео своего ужина в мае, что привлекло более 1,6 миллиона пользователей. Теперь этот тренд насчитывает более 2,67 миллиарда просмотров. В этих роликах женщины демонстрируют, как они принимают легкие закуски вместо основных приемов пищи.

Со временем мужчины также присоединились к тренду, демонстрируя свои пищевые привычки, часто заменяя обед или ужин стейком, сигаретами или банкой пива.

@karmapilled i CANT FIND THE GIRL DINNER PERSONS ACC BUT SHE IS MY HERO (alt: @karma (´ω`) )

Aged filter (фильтр старения)

Этот фильтр дает возможность пользователям модифицировать свои лица, добавляя элементы седины и морщин, предоставляя реалистическое представление о том, как они могли бы выглядеть в будущем.

Более 816 миллионов просмотров было зафиксировано для этого фильтра, использующего искусственный интеллект для изменения внешности.

Самые популярные видео

seanthesheepman (Собака-пастух загоняет овец)

kirbyquimado (Простой и креативный способ приготовить закуску из хлеба)

jazephua (Песня о капибаре)

@jazephua Ответ на @

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