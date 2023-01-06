2023 принесе здійснення заповітної мрії: ці три знаки Зодіаку знайдуть щастя

Телець

Юпітер залишить знак Овна 16 травня та переміститься у знак Тельця. З цього часу у житті цього знаку Зодіаку розпочнуться кардинальні зміни. Почнуть сходити плоди, які були посіяні вже давно. А успіх супроводжуватиме буквально у всьому.

Можуть бути привабливі пропозиції та можливості, нагороди, багато енергії, фінанси. А найбільші цілі та потаємні мрії почнуть втілюватись у життя. Самотні Тільці зможуть нарешті знайти сімейне щастя, а ті, хто вже в шлюбі - позбавляться багатьох проблем у стосунках.

Рак

У 2023 році прийде ваш час рухатися – можна запустити важливі зміни у житті, змінити місце проживання, почати навчатися чи змінити роботу. Ви зможете досягти успіху практично в будь-якій сфері та в будь-яких прагненнях.

У коханні на вас чекає щасливий період, особливо при переході Сатурна на знак Водолія. Не хвилюйтеся, якщо щось йтиме не зовсім так, як ви хотіли – події відбуватимуться з певною метою, щоб принести вам бажане на блюдечку.

Козеріг

На вас чекає рік з надіями, досягненнями та успіхами. Пошук вашого щастя почне набувати форми. Коли Сатурн стане ретроградним, вам доведеться чимось пожертвувати. Але це буде лише крапля, яка принесе вам набагато більше доброго в обмін.

В особистому житті проблеми будуть лише на початку року, але варто зберігати оптимізм. Ви зможете встановити гармонію в парі, подолати труднощі, а потім насолоджуватися тим, як усе вдало складається.