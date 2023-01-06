2023 год принесет исполнение заветной мечты: эти три знака Зодиака обретут счастье

Телец

Юпитер покинет знак Овна 16 мая и переместится в знак Тельца. С этого времени в жизни этого знака Зодиака начнутся кардинальные изменения. Начнут всходить плоды, которые были посеяны уже давно. А удача будет сопутствовать буквально во всем.

Могут быть заманчивые предложения и возможности, награды, много энергии, финансы. А самые большие цели и сокровенные мечты начнут воплощаться в жизнь. Одинокие Тельцы смогут наконец-то обрести семейное счастье, а те, кто уже в браке - избавятся от многих проблем в отношениях.

Рак

В 2023 году придет ваше время двигаться - можно запустить важные изменения в жизни, сменить место проживания, начать учиться или сменить работу. Вы сможете добиться успеха практически в любой сфере и в любых стремлениях.

В любви вас ждет счастливый период, особенно при переходе Сатурна в знак Водолея. Не волнуйтесь, если что-то будет идти не совсем так, как вы хотели - события будут происходить с определенной целью, чтобы принести вам желаемое на блюдечке.

Козерог

Вас ждет год с надеждами, достижениями и успехами. Поиск вашего счастья начнет обретать форму. Когда Сатурн станет ретроградным, вам придется чем-то пожертвовать. Но это будет лишь капля, которая принесет вам намного больше хорошего в обмен.

В личной жизни проблемы будут лишь в самом начале года, но стоит сохранять оптимизм. Вы сможете установить гармонию в паре, преодолеть трудности, а потом наслаждаться тем, как все удачно складывается.