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2023 год принесет исполнение заветной мечты: эти три знака Зодиака обретут счастье

Эти знаки Зодиака в 2023 году смогут исполнить свои мечты (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на 2023 год говорит о том, что Черный Кролик принесет удачу и счастье многим представителям зодиакального созвездия. Однако выполнить свои заветные мечты смогут всего три знака Зодиака.

Об этом информирует Sante Plus.

Телец

Юпитер покинет знак Овна 16 мая и переместится в знак Тельца. С этого времени в жизни этого знака Зодиака начнутся кардинальные изменения. Начнут всходить плоды, которые были посеяны уже давно. А удача будет сопутствовать буквально во всем.

Могут быть заманчивые предложения и возможности, награды, много энергии, финансы. А самые большие цели и сокровенные мечты начнут воплощаться в жизнь. Одинокие Тельцы смогут наконец-то обрести семейное счастье, а те, кто уже в браке - избавятся от многих проблем в отношениях.

Рак

В 2023 году придет ваше время двигаться - можно запустить важные изменения в жизни, сменить место проживания, начать учиться или сменить работу. Вы сможете добиться успеха практически в любой сфере и в любых стремлениях.

В любви вас ждет счастливый период, особенно при переходе Сатурна в знак Водолея. Не волнуйтесь, если что-то будет идти не совсем так, как вы хотели - события будут происходить с определенной целью, чтобы принести вам желаемое на блюдечке.

Козерог

Вас ждет год с надеждами, достижениями и успехами. Поиск вашего счастья начнет обретать форму. Когда Сатурн станет ретроградным, вам придется чем-то пожертвовать. Но это будет лишь капля, которая принесет вам намного больше хорошего в обмен.

В личной жизни проблемы будут лишь в самом начале года, но стоит сохранять оптимизм. Вы сможете установить гармонию в паре, преодолеть трудности, а потом наслаждаться тем, как все удачно складывается.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака январь принесет хорошие новости.

А еще рассказывали о том, для кого год Кролика станет периодом любви.

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