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В 2022 году существенно изменится цена на кофе: какой она будет

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Вторник 18 января 2022 14:58
В 2022 году существенно изменится цена на кофе: какой она будет Фото: Цены на кофе изменятся (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В 2022 году изменятся цены на кофе разных сортов. Так, арабика подешевеет, а робуста - наоборот возрастет в цене.

Об этом пишет UkrAgroConsult, ссылаясь на данные Всемирного банка.

Почему снизится цена на арабику

Ожидаемый рост производства в Бразилии приведет к снижению цен на арабику. Повышение цен на робусту вызвано повышенным спросом после того, как многие потребители начали искать дешевые альтернативы более дорогой арабике.

Среднегодовая цена на кофе арабика выросла на 36% в годовом исчислении до 4,51 долл./кг в 2021 году, а робуста выросла на 31% в годовом исчислении до 1,98 долл./кг за тот же период.

Среднемесячная цена в декабре 2021 года достигла 5,91 долл. за килограмм арабики и 2,48 долл. за килограмм робусты.

Мировой экспорт кофе

В 2020 году мировой экспорт кофе в необжаренном виде несколько снизился - до 6,7 млн тонн, что примерно соответствует уровню предыдущего года.

В стоимостном выражении поставки увеличились до 16 млрд долл.

Бразилия была ключевой страной-экспортером, которая поставила в 2020 году за границу 2,4 млн тонн кофе, около 35% мирового объема.

Вторую позицию в рейтинге заняла Колумбия ($2,4 млрд) с долей 15% от общего объема поставок. За ним следует Вьетнам с долей 12%.

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