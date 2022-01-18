У 2022 році істотно зміниться ціна на каву: якою вона буде

У 2022 році зміняться ціни на каву різних сортів. Так, Арабіка подешевшає, а робуста - навпаки зросте в ціні.

Про це пише UkrAgroConsult , посилаючись на дані Світового банку.

Чому знизиться ціна на арабіку

Очікуване зростання виробництва в Бразилії призведе до зниження цін на арабіку. Підвищення цін на робусту викликане підвищеним попитом після того, як багато споживачів почали шукати дешеві альтернативи дорожчій арабіці.

Середньорічна ціна на каву арабіка виросла на 36% в річному численні до 4,51 дол./кг у 2021 році, а робуста зросла на 31% у річному обчисленні до 1,98 дол./кг за той же період.

Середньомісячна ціна в грудні 2021 року досягла 5,91 дол. за кілограм арабіки і 2,48 дол. за кілограм робусти.

Світовий експорт кави

У 2020 році світовий експорт кави в необсмаженому вигляді дещо знизився - до 6,7 млн тонн, що приблизно відповідає рівню попереднього року.

У вартісному вираженні поставки збільшилися до 16 млрд дол. (оцінки IndexBox).

Бразилія була ключовою країною-експортером, яка поставила в 2020 році за кордон 2,4 млн тонн кави, близько 35% світового обсягу.

Другу позицію в рейтингу зайняла Колумбія ($2,4 млрд) з часткою 15% від загального обсягу поставок. За ним слідує В'єтнам з часткою 12%.