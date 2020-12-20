В 2021 году украинцев ждет сюрприз с субсидиями: власти рассказали о нововведениях

Субсидии в Украине в 2021 году (коллаж: РБК-Украина)

В 2021 году в Украине ситуация с субсидиями если и изменится, то в лучшую сторону: количество получателей помощи от государства не уменьшится, но претендовать на нее сможет больше людей. Увеличиться ли при этом ориентировочное число субсидиантов министр социальной политики Марина Лазебная не уточнила, однако в целом объяснила, что будет с помощью по коммунальным платежам в новом году.

Как рассказывает Лазебная, власти планируют упростить порядок получения субсидий, а также снять некоторые барьеры, мешавшие претендовать на помощь от государства. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина24".

Министр, отвечая на вопрос о возможном сокращении числа субсидиантов, объяснила, как на нее влияет бюджет.

"Когда мы готовили проект бюджета, мы смотрели по тем ценам, которые были за полугодие 2020 года – на газ, электроэнергию – все то, что идет в основу платежки, по которой потом получают субсидию. Если этих денег будет не хватать, то обязательно бюджет будет эту программу увеличивать", – заявила глава Минсоцполитики.

Марина Лазебная также подчеркнула, что власти сейчас работают над упрощением субсидионной системы.

"Если сегодня человек говорит, что не может платить, не дают субсидию, потому что у него прописан сын, который работает за границей, то мы все сняли. Если там есть люди, которые прописаны, но не проживают, мы снимаем барьер. Кроме того, раньше было такое, что "покажи, какая твоя отопительная норма". А у человека первый этаж отапливается, а есть какая-то пристройка, которая не отапливается, ему берут общую площадь этого строения. Мы это тоже все снимаем. Эта практическая реализация программы субсидий показала, где люди страдают, не могут войти в программу, мы все скомпоновали и сделали проект постановления, он уже принят, я надеюсь, что людей зайдет больше, то есть мы, наоборот, хотим больше субсидий", – заявила она.

Лазебная сообщила, что сегодня на субсидии из госбюджета "36,6 млрд грн пока есть", и заверила, что в Минсоцполитики "ждут всех, кому трудно".

Напомним, недавно мы сообщали о том, что получателей субсидий ждут новые проверки.

Также мы писали о том, что Минфин уже подготовил методику верификации данных для проверки получателей субсидий.