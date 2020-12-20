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У 2021 році українців чекає сюрприз з субсидіями: влада розповіла про нововведення

Неділя 20 грудня 2020 08:29
У 2021 році українців чекає сюрприз з субсидіями: влада розповіла про нововведення
Субсидії в Україні в 2021 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У 2021 році в Україні ситуація з субсидіями якщо і зміниться, то в кращу сторону: кількість одержувачів допомоги від держави не зменшиться, але претендувати на неї зможе більше людей. Чи збільшитися при цьому орієнтовна кількість субсидіантів міністр соціальної політики Марина Лазебна не уточнила, проте в цілому пояснила, що буде з допомогою по комунальних платежах у новому році.

Як розповідає Лазебна, влада планує спростити порядок отримання субсидій, а також зняти деякі перепони, які заважали претендувати на допомогу від держави. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Украина24".

Міністр, відповідаючи на питання про можливе скорочення кількості субсидіантів, пояснила, як на неї впливає бюджет.

"Коли ми готували проєкт бюджету, ми дивилися за тими цінами, які були за півріччя 2020 року – на газ, електроенергію – все те, що йде в основу платіжки, за якою потім отримують субсидію. Якщо цих грошей не буде вистачати, то обов'язково бюджет буде цю програму збільшувати", – заявила глава Мінсоцполітики.

Марина Лазебна також підкреслила, що влада зараз працює над спрощенням субсидійної системи.

"Якщо сьогодні людина каже, що не може платити, не дають субсидію, тому що у неї прописаний син, який працює за кордоном, то ми все зняли. Якщо там є люди, які прописані, але не проживають, ми знімаємо бар'єр. Крім того, раніше було таке, що "покажи, яка твоя опалювальна норма". А у людини перший поверх опалюється, а є якась прибудова, яка не опалюється, йому беруть загальну площу будівлі. Ми це теж знімаємо. Ця практична реалізація програми субсидій показала, де люди страждають, не можуть увійти в програму, ми все скомпонували й зробили проєкт постанови, він вже прийнятий, я сподіваюся, що людей зайде більше, тобто ми, навпаки, хочемо більше субсидій", – заявила вона.

Лазебна повідомила, що сьогодні на субсидії з держбюджету "36,6 млрд грн поки що є", і запевнила, що в Мінсоцполітики "чекають всіх, кому важко".

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що отримувачів субсидій чекають нові перевірки.

Також ми писали про те, що Мінфін вже підготував методику верифікації даних для перевірки одержувачів субсидій.

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Новини України Життя субсідіїкоммунальные платежи

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