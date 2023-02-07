200 тисяч доларів. Стало відомо, де у світі найвищі штрафи за порушення ПДР

Фінляндія

Саме в цій країні зараз діють найвищі штрафи за порушення на дорозі. Максимальною сума була, коли штраф виплачував фінляндський магнат Юссі Салонойя. Тоді чоловік віддав аж 200 000 доларів! І не дарма - його річний дохід складає майже 12 000 000 доларів.

Стає зрозуміло, що у Фінляндії сума штрафу за порушення не обмежена та вираховується відповідно до доходу кожного громадянина. Мінімальний штраф становить 1 600 доларів.

Канада

Рекордний штраф за перевищення швидкості дорівнював 25 000 доларів. Наступна чимала сума становила вже 12 000 доларів. Цікаво, що обидва рекордних стягнення за порушення "родом" з однієї канадської провінції.

Проте в цих випадках перевищення швидкості були більшими за 200 км/год, тому й не дивно, що штрафи такі. У більш буденних порушеннях обмежуються покаранням в 1 000 доларів.

Де у світі найвищі штрафи за порушення ПДР (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Японія

У цій країні перевищення швидкості є далеко не найстрашнішим водійським гріхом. Найвищий штраф ви отримаєте за кермування в нетверезому стані - 8 700 доларів! А за проїзд на червоне світло водій не лише заплатить 420 доларів, а й може бути ув'язненим на пів року з виправними роботами.

Великобританія

Країна туманного Альбіону відстежує недотримання правил дорожнього руху за допомогою камер. Якщо англійці ігнорують швидкісний режим, то зазвичай штраф дорівнює 100 доларам.

Однак чим серйозніше буде порушення, тим більше ви заплатите. Так, наприклад, у 2017 році британець заплатив 8 000 доларів штрафу за рух у сільській місцевості на швидкості 275 кілометрів на годину.

Італія

Італія послуговується схожою практикою, що і Японія. Найсуворіше вони ставляться до нетверезого кермування. За це можна отримати штраф 6 000 євро та забути про машину на два роки за умови, що показник алкоголю в крові не вище 1,5 проміле.

Якщо цей показник нижчий за 0,8 проміле, то сума стягнення становитиме 3 200 євро.

Де у світі найвищі штрафи за порушення ПДР (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

США

Відомо, що кожен американський штат має своє законодавство та відповідно розміри штрафів. У більшості штатів штраф за перевищення не є більшим за 1 000 доларів.

Проте, наприклад, Вірджинія є винятком із правил. Там покарання за швидкісне порушення може сягнути 2 500 доларів. Крім того, у багатьох штатах за порушення швидкості передбачають обмеження волі.

Португалія

У Португалії штрафи не настільки високі в порівнянні з іншими країнами, проте покарання на водія чекатиме навіть за найменше відхилення від правил. Цікаво, що він не має права продовжити рух, доки не заплатить штраф прямо на місці.

За перевищення швидкості сума штрафу може сягати 1 800 євро. Ще більше стягнення загрожує наявність алкоголю в крові - 2500 євро.

Німеччина

На перший погляд, німці є досить консервативними та раціональними, однак ці якості характеру не поширюються на дорожній рух. На деяких автобанах навіть немає обмежень щодо швидкості. А штраф за таке порушення буде максимум 630 доларів.

За те за вміст алкоголю в крові сума, з якою доведеться розлучитися не тверезому водієві, може становити до 3 000 доларів.

Де у світі найвищі штрафи за порушення ПДР (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Китай

У Китаї розміри штрафів за перевищення швидкості найбільш поблажливі, якщо рахувати згідно з доходами китайців.

Найвищі стягнення передбачені за перевищення швидкості (300 доларів) та їзду в нетверезому стані (310 доларів). У другому випадку водія можуть позбавити волі на 15 діб і забрати на пів року водійські права.

А що зі штрафами в Україні

У разі перевищення дозволеної швидкості більш ніж на 80 км/год водій повинен буде заплатити штраф у розмірі 3 400 грн.

Якщо перевищення більше на 110 км/год - 4 250 грн; на 50 км/год - 5 100 грн з позбавленням водійських прав на рік.