20 важливих народних прикмет, на які восени варто звернути увагу городнику

Прикмети, пов’язані з деревами

Якщо берези почали жовтіти з верхівок - весна буде ранньою, а якщо знизу - пізньою.

На дубах багато жолудів - це означає, що літо буде врожайним, а перед Різдвом очікуються сильні снігопади.

Якщо восени листя осипається з дубів і беріз на початку сезону - наступний рік принесе багатий урожай зернових культур.

Осінь тепла, а калина вже дозріла, але листя ще зелене - це ознака теплої осені.

Чорна бузина, калина і горобина дозріли рано - чекайте суворої й сніжної зими.

Горіхи дали щедрий урожай, а грибів у лісі немає - до суворої снігової зими

Прикмети, пов’язані з погодою

Якщо перший день осені теплий, вся осінь буде приємною.

Чим жаркіший і сухіший вересень, тим пізніше настане зима.

Якщо осінь стоїть тепла і ясна, весна принесе сильні дощі.

Дощова осінь означає тривалу ясну весну і спекотне літо.

Якщо осінь тепла з ясними днями, весна буде дощовою.

Густі тумани - багато грибів (фото: Freepik.com)

Прикмети, пов’язані з туманами і опадами

Густі теплі тумани вказують на багатий грибний сезон.

Якщо в вересні чутно грім - осінь буде теплою, а зима сніжною.

Якщо снігопади почалися рано і були рясними - весна настане швидше за звичайне.

Якщо восени літає багато павутинок - дні будуть ясними, а зима суворою.

Інші цікаві прикмети

Урожай краще заготовлювати в "жіночі" дні - середу, п'ятницю або суботу - так він краще збережеться.

Якщо рясні зорепади восени - це ознака неврожайного року.

Багато мурашників у вересні - чекайте суворої зими.

Якщо журавлі летять високо і курличуть - осінь буде погожою.

Пташині зграї пролітають низько на південь - зима буде холодною, якщо високо - чекайте на багато теплих днів взимку.