20 важных народных примет, на которые осенью надо обратить внимание огороднику

Существует много примет об осени, связанных с будущими событиями в сельском хозяйстве. Наши предки обращали внимание на множество вещей, благодаря которым они делали выводы, чего им ждать в следующем году. Какие главные осенние народные приметы рассказывают о том, что случится с урожаем, растениями и погодой?
РБК-Украина (проект Styler) сделало список народных примет, на которые следует обратить внимание огородникам.
Если березы начали желтеть с верхушек - весна будет ранней, а если снизу - поздней.
На дубах много желудей - это значит, что лето будет урожайным, а перед Рождеством ожидаются сильные снегопады.
Если осенью листья осыпаются с дубов и берез в начале сезона - следующий год принесет богатый урожай зерновых культур.
Осень теплая, а калина уже созрела, но листья еще зеленые - это признак теплой осени.
Черная бузина, калина и рябина созрели рано - ждите суровой и снежной зимы.
Орехи дали щедрый урожай, а грибов в лесу нет - к суровой снежной зиме
Если первый день осени тёплый, вся осень будет приятной.
Чем жарче и сухее сентябрь, тем позже наступит зима.
Если осень стоит тёплая и ясная, весна принесет сильные дожди.
Дождливая осень означает длительную ясную весну и жаркое лето.
Если осень теплая с ясными днями, весна будет дождливая.
Густые теплые туманы указывают на богатый грибной сезон.
Если в сентябре слышен гром - осень будет теплой, а зима снежной.
Если снегопады начались рано и были обильными - весна наступит быстрее обычного.
Если осенью летает много паутинок - дни будут ясными, а зима суровой.
Урожай лучше заготавливать в "женские" дни - среду, пятницу или субботу - так он лучше сохранится.
Если обильные звездопады осенью - это признак неурожайного рока.
Многие муравейники в сентябре - ждите суровой зимы.
Если журавли летят высоко и курлют - осень будет погожой.
Птичьи стаи пролетают низко на юг - зима будет холодной, если высоко - ждите много теплых дней зимой.
Раньше мы писали, почему цветы по приметам растут только на могилах добрых людей.
Читайте также, как по народным приметам правильно крестить ребенка.
При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Всеобразование", Goodhouse.com.ua, Cxid.info.